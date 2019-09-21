CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, September 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;46;E;5;82%

Arcata;Mostly clear;57;SE;3;93%

Auburn;Showers;64;Calm;0;54%

Avalon;Clear;69;NW;9;40%

Bakersfield;Clear;71;SE;7;36%

Beale AFB;Clear;61;NNW;5;62%

Big Bear City;Clear;36;Calm;0;60%

Bishop;Clear;61;N;15;29%

Blue Canyon;Clear;53;ENE;8;46%

Blythe;Clear;72;WNW;6;16%

Burbank;Clear;67;SE;7;81%

Camarillo;Clear;66;Calm;0;69%

Camp Pendleton;Clear;64;NE;3;88%

Campo;Clear;53;ENE;5;73%

Carlsbad;Cloudy;65;Calm;0;84%

Chico;Showers;66;Calm;0;42%

China Lake;Clear;63;SW;6;24%

Chino;Clear;67;SSE;6;73%

Concord;Cloudy;69;Calm;0;44%

Corona;Clear;63;Calm;0;83%

Crescent City;Clear;60;N;10;86%

Daggett-Barstow;Clear;68;Calm;0;18%

Edwards AFB;Clear;62;S;6;39%

El Centro;Clear;73;WSW;5;23%

Eureka;Mostly clear;58;SE;3;90%

Fairfield;Clear;61;WSW;5;54%

Fresno;Clear;72;Calm;0;40%

Fullerton;Clear;69;N;3;75%

Hanford;Clear;64;NW;3;57%

Hawthorne;Clear;69;Calm;5;75%

Hayward;Clear;66;ENE;3;56%

Imperial;Clear;73;WSW;5;23%

Imperial Beach;Clear;61;E;2;100%

Lancaster;Clear;65;WNW;14;41%

Lemoore Nas;Clear;64;W;6;44%

Lincoln;Showers;55;ESE;5;81%

Livermore;Clear;64;Calm;0;53%

Lompoc;Clear;55;ESE;3;86%

Long Beach;Clear;70;Calm;0;72%

Los Alamitos;Clear;70;Calm;0;72%

Los Angeles;Clear;70;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Clear;70;Calm;0;72%

Madera;Clear;59;Calm;0;66%

Mammoth;Clear;49;NNE;6;86%

Marysville;Clear;64;Calm;0;57%

Mather AFB;Mostly clear;61;Calm;0;58%

Merced;Clear;62;Calm;0;61%

Merced (airport);Clear;62;Calm;0;61%

Miramar Mcas;Clear;68;NNW;3;78%

Modesto;Clear;68;NW;7;45%

Moffett Nas;Clear;63;Calm;4;63%

Mojave;Clear;64;WNW;9;39%

Montague;Clear;55;N;10;71%

Monterey Rabr;Clear;71;SE;6;37%

Mount Shasta;Clear;48;Calm;0;86%

Napa County;Clear;60;Calm;0;61%

Needles;Clear;80;W;9;12%

North Island;Mostly clear;67;Calm;0;84%

Oakland;Clear;63;N;3;76%

Oceanside;Cloudy;65;Calm;0;84%

Ontario;Clear;67;SSE;6;73%

Oroville;Clear;69;NE;6;50%

Oxnard;Clear;64;Calm;0;83%

Palm Springs;Clear;81;NW;9;36%

Palmdale;Clear;62;SSW;7;40%

Paso Robles;Clear;65;NW;9;54%

Point Mugu;Clear;62;Calm;0;89%

Porterville;Clear;68;ESE;3;50%

Ramona;Clear;59;Calm;0;77%

Redding;Clear;69;N;10;43%

Riverside;Clear;68;Calm;0;67%

Riverside March;Clear;60;Calm;0;90%

Sacramento;Clear;65;Calm;0;55%

Sacramento International;Clear;67;Calm;0;50%

Salinas;Clear;62;Calm;0;61%

San Bernardino;Clear;69;Calm;0;62%

San Carlos;Clear;66;N;4;59%

San Diego;Mostly clear;67;Calm;0;84%

San Diego Brown;Clear;64;Calm;0;89%

San Diego Montgomery;Clear;67;N;3;81%

San Francisco;Clear;63;NW;4;75%

San Jose;Clear;68;Calm;0;60%

San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;80%

San Nicolas Island;Clear;63;W;9;87%

Sandberg;Clear;56;NW;16;54%

Santa Ana;Clear;67;N;3;82%

Santa Barbara;Clear;64;NE;5;74%

Santa Maria;Clear;60;Calm;0;64%

Santa Monica;Clear;66;ESE;3;89%

Santa Rosa;Clear;59;NW;6;71%

Santa Ynez;Clear;55;Calm;0;76%

Santee;Clear;66;Calm;0;82%

South Lake Tahoe;Clear;42;SSW;5;76%

Stockton;Clear;73;WNW;13;40%

Thermal;Clear;75;N;6;31%

Truckee-Tahoe;Clear;36;SE;3;86%

Twentynine Palms;Clear;72;W;8;20%

Ukiah;Clear;63;SE;5;62%

Vacaville;Clear;65;SW;6;46%

Van Nuys;Clear;69;ESE;5;72%

Vandenberg AFB;Clear;51;SE;5;91%

Victorville;Clear;60;S;6;36%

Visalia;Clear;64;Calm;0;62%

Watsonville;Clear;57;N;5;83%

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