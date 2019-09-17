CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, September 17, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;42;SSW;3;88%
Arcata;Clear;56;ESE;4;95%
Auburn;Mostly clear;54;E;8;79%
Avalon;Clear;66;NNW;6;67%
Bakersfield;Mostly clear;67;W;6;52%
Beale AFB;Clear;60;E;5;66%
Big Bear City;Clear;52;W;10;18%
Bishop;Clear;59;N;9;29%
Blue Canyon;Clear;43;ENE;5;79%
Blythe;Clear;90;SSW;9;17%
Burbank;Clear;67;SE;8;81%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;84%
Camp Pendleton;Mostly clear;67;E;2;79%
Campo;Clear;60;NE;5;45%
Carlsbad;Mostly clear;63;Calm;0;90%
Chico;Mostly cloudy;64;Calm;0;55%
China Lake;Mostly clear;74;WSW;22;25%
Chino;Clear;67;SSW;8;73%
Concord;Clear;64;SSW;8;62%
Corona;Clear;64;Calm;0;89%
Crescent City;Clear;54;ESE;5;96%
Daggett-Barstow;Clear;75;W;16;23%
Edwards AFB;Mostly clear;66;SW;15;46%
El Centro;Clear;87;NW;15;7%
Eureka;Clear;55;ESE;3;93%
Fairfield;Clear;60;S;9;72%
Fresno;Partly cloudy;66;NW;14;48%
Fullerton;Clear;69;S;4;80%
Hanford;Mostly clear;68;NW;15;48%
Hawthorne;Mostly clear;69;E;5;75%
Hayward;Clear;62;WSW;3;72%
Imperial;Clear;87;NW;15;7%
Imperial Beach;Mostly clear;69;W;3;80%
Lancaster;Clear;62;W;25;69%
Lemoore Nas;Mostly clear;66;WNW;13;58%
Lincoln;Clear;57;E;6;76%
Livermore;Clear;61;S;5;77%
Lompoc;Cloudy;59;NW;3;93%
Long Beach;Clear;70;ESE;3;70%
Los Alamitos;Clear;70;ESE;3;70%
Los Angeles;Clear;69;Calm;0;78%
Los Angeles Downtown;Clear;69;Calm;0;78%
Madera;Clear;62;NW;14;64%
Mammoth;Clear;43;NNW;4;84%
Marysville;Clear;60;ENE;7;69%
Mather AFB;Partly cloudy;57;SE;6;82%
Merced;Clear;62;NW;12;69%
Merced (airport);Clear;62;NW;12;69%
Miramar Mcas;Mostly cloudy;68;W;3;81%
Modesto;Clear;63;NW;12;64%
Moffett Nas;Clear;60;ESE;7;79%
Mojave;Mostly cloudy;63;W;18;63%
Montague;Clear;47;Calm;0;79%
Monterey Rabr;Clear;62;Calm;0;74%
Mount Shasta;Clear;40;Calm;0;89%
Napa County;Clear;58;WNW;6;77%
Needles;Clear;91;SSW;8;14%
North Island;Mostly clear;69;WNW;3;86%
Oakland;Clear;62;WNW;6;80%
Oceanside;Mostly clear;63;Calm;0;90%
Ontario;Clear;67;SSW;8;73%
Oroville;Clear;64;NE;5;57%
Oxnard;Clear;67;E;5;84%
Palm Springs;Clear;85;WNW;7;14%
Palmdale;Clear;64;W;22;64%
Paso Robles;Clear;62;NW;16;67%
Point Mugu;Mostly clear;65;SE;3;86%
Porterville;Clear;67;SE;11;55%
Ramona;Clear;62;Calm;0;57%
Redding;Clear;62;N;3;55%
Riverside;Clear;67;W;5;72%
Riverside March;Clear;67;S;3;35%
Sacramento;Clear;61;Calm;0;75%
Sacramento International;Clear;63;S;8;69%
Salinas;Clear;61;WNW;5;77%
San Bernardino;Clear;71;Calm;0;31%
San Carlos;Mostly clear;58;NW;7;94%
San Diego;Mostly clear;69;WNW;3;86%
San Diego Brown;Clear;66;Calm;3;89%
San Diego Montgomery;Mostly cloudy;68;W;5;87%
San Francisco;Partly cloudy;61;NW;7;88%
San Jose;Mostly clear;62;NNW;6;74%
San Luis Obispo;Clear;58;Calm;0;90%
San Nicolas Island;Clear;65;WNW;21;51%
Sandberg;Clear;52;NNW;22;86%
Santa Ana;Clear;67;SE;4;83%
Santa Barbara;Clear;67;SE;3;67%
Santa Maria;Clear;59;WNW;5;86%
Santa Monica;Clear;66;Calm;0;89%
Santa Rosa;Clear;59;S;3;77%
Santa Ynez;Clear;55;W;5;93%
Santee;Clear;68;Calm;0;77%
South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;92%
Stockton;Clear;63;W;8;69%
Thermal;Clear;87;NW;6;16%
Truckee-Tahoe;Clear;30;SW;3;100%
Twentynine Palms;Clear;79;WSW;12;15%
Ukiah;Clear;58;E;6;83%
Vacaville;Clear;60;Calm;0;66%
Van Nuys;Clear;68;ESE;3;69%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;Calm;0;100%
Victorville;Clear;63;WSW;10;38%
Visalia;Clear;65;WNW;12;55%
Watsonville;Clear;57;NW;7;84%
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