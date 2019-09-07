CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, September 7, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;51;ENE;3;50%
Arcata;Mostly cloudy;58;ENE;4;85%
Auburn;Clear;72;Calm;0;35%
Avalon;Clear;82;WNW;9;16%
Bakersfield;Clear;83;Calm;0;37%
Beale AFB;Clear;74;E;6;41%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;81%
Bishop;Mostly cloudy;74;WNW;5;39%
Blue Canyon;Clear;65;ESE;3;33%
Blythe;Clear;96;WSW;9;26%
Burbank;Clear;78;ESE;6;55%
Camarillo;Clear;69;W;5;75%
Camp Pendleton;Clear;73;ENE;3;75%
Campo;Clear;64;NNE;5;62%
Carlsbad;Clear;68;Calm;0;87%
Chico;Showers;72;S;4;45%
China Lake;Clear;84;ESE;3;30%
Chino;Clear;76;SSW;6;52%
Concord;Mostly cloudy;64;S;13;72%
Corona;Clear;73;Calm;4;63%
Crescent City;Showers;57;Calm;0;100%
Daggett-Barstow;Clear;87;W;14;29%
Edwards AFB;Clear;79;SW;10;36%
El Centro;Clear;92;NW;10;27%
Eureka;Fog;56;SSE;3;93%
Fairfield;Mostly cloudy;63;SW;17;76%
Fresno;Clear;83;WNW;10;31%
Fullerton;Clear;76;Calm;1;61%
Hanford;Clear;82;NW;9;39%
Hawthorne;Clear;73;W;6;68%
Hayward;Mostly cloudy;63;W;10;80%
Imperial;Clear;92;NW;10;27%
Imperial Beach;Mostly clear;72;S;3;86%
Lancaster;Clear;82;W;16;33%
Lemoore Nas;Clear;79;NW;10;38%
Lincoln;Clear;64;SE;6;59%
Livermore;Clear;61;WNW;8;83%
Lompoc;Cloudy;58;W;5;93%
Long Beach;Clear;76;Calm;0;66%
Los Alamitos;Clear;76;Calm;0;66%
Los Angeles;Clear;74;Calm;0;57%
Los Angeles Downtown;Clear;74;Calm;0;57%
Madera;Clear;74;WNW;6;51%
Mammoth;Clear;59;NNE;3;52%
Marysville;Mostly clear;65;E;5;62%
Mather AFB;Clear;66;SE;8;59%
Merced;Clear;73;Calm;0;50%
Merced (airport);Clear;73;Calm;0;50%
Miramar Mcas;Clear;72;Calm;0;70%
Modesto;Clear;74;N;7;47%
Moffett Nas;Mostly clear;64;N;3;74%
Mojave;Clear;82;NW;22;32%
Montague;Mostly cloudy;68;Calm;0;43%
Monterey Rabr;Mostly clear;62;SSW;8;77%
Mount Shasta;Mostly cloudy;57;Calm;0;59%
Napa County;Mostly cloudy;61;SW;7;86%
Needles;Clear;98;SW;8;18%
North Island;Clear;75;WNW;5;87%
Oakland;Mostly cloudy;61;WNW;11;82%
Oceanside;Clear;68;Calm;0;87%
Ontario;Clear;76;SSW;6;52%
Oroville;Clear;74;ENE;6;40%
Oxnard;Clear;67;WNW;3;81%
Palm Springs;Clear;92;SSW;5;29%
Palmdale;Clear;80;W;10;36%
Paso Robles;Clear;68;W;10;56%
Point Mugu;Clear;65;WNW;3;86%
Porterville;Clear;80;N;8;41%
Ramona;Clear;68;Calm;0;54%
Redding;Cloudy;72;NNE;6;39%
Riverside;Clear;78;Calm;0;41%
Riverside March;Clear;75;W;6;48%
Sacramento;Clear;68;SW;10;60%
Sacramento International;Mostly clear;66;S;8;64%
Salinas;Clear;62;WNW;12;80%
San Bernardino;Clear;81;SW;3;32%
San Carlos;Mostly cloudy;60;NW;10;85%
San Diego;Clear;75;WNW;5;87%
San Diego Brown;Clear;71;SSW;3;86%
San Diego Montgomery;Clear;75;WNW;6;70%
San Francisco;Mostly cloudy;61;WNW;11;82%
San Jose;Mostly clear;63;N;7;83%
San Luis Obispo;Clear;59;Calm;0;83%
San Nicolas Island;Clear;68;WNW;21;77%
Sandberg;Clear;71;N;5;45%
Santa Ana;Clear;73;WSW;4;70%
Santa Barbara;Clear;66;SE;3;86%
Santa Maria;Clear;60;Calm;0;83%
Santa Monica;Clear;69;S;3;83%
Santa Rosa;Cloudy;57;SSE;6;96%
Santa Ynez;Clear;59;SW;3;82%
Santee;Clear;73;Calm;0;56%
South Lake Tahoe;Clear;51;Calm;0;71%
Stockton;Clear;72;W;9;51%
Thermal;Clear;98;NNW;14;23%
Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;70%
Twentynine Palms;Clear;81;N;6;31%
Ukiah;Mostly cloudy;65;NNW;5;65%
Vacaville;Mostly cloudy;71;SW;8;50%
Van Nuys;Clear;83;Calm;0;35%
Vandenberg AFB;Cloudy;57;NW;6;93%
Victorville;Clear;75;SW;8;47%
Visalia;Clear;78;NW;6;44%
Watsonville;Clear;59;Calm;0;86%
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