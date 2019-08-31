CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Saturday, August 31, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;65;E;6;46%

Arcata;Clear;57;Calm;1;96%

Auburn;Clear;73;Calm;0;55%

Avalon;Clear;76;WNW;6;44%

Bakersfield;Clear;81;ENE;6;45%

Beale AFB;Clear;69;Calm;0;49%

Big Bear City;Clear;54;Calm;0;50%

Bishop;Clear;70;N;5;25%

Blue Canyon;Clear;67;Calm;0;33%

Blythe;Clear;96;WSW;9;17%

Burbank;Clear;73;ESE;8;68%

Camarillo;Clear;66;Calm;0;81%

Camp Pendleton;Clear;68;NNE;2;89%

Campo;Clear;66;NE;5;67%

Carlsbad;Mostly clear;66;NNW;3;90%

Chico;Clear;75;Calm;0;35%

China Lake;Clear;87;SSW;12;20%

Chino;Mostly cloudy;74;SSE;5;63%

Concord;Clear;71;S;9;60%

Corona;Clear;70;Calm;0;78%

Crescent City;Clear;59;Calm;0;83%

Daggett-Barstow;Clear;87;W;13;22%

Edwards AFB;Clear;79;SSW;16;28%

El Centro;Clear;93;WSW;9;23%

Eureka;Clear;57;Calm;0;89%

Fairfield;Clear;67;SW;17;72%

Fresno;Clear;83;NW;9;43%

Fullerton;Clear;73;WNW;3;75%

Hanford;Clear;81;NNW;10;50%

Hawthorne;Clear;71;Calm;0;78%

Hayward;Clear;64;Calm;0;83%

Imperial;Clear;93;WSW;9;23%

Imperial Beach;Clear;71;SSW;5;88%

Lancaster;Clear;79;WSW;14;34%

Lemoore Nas;Clear;79;NW;10;50%

Lincoln;Clear;66;Calm;0;67%

Livermore;Clear;65;NW;3;75%

Lompoc;Cloudy;60;NW;5;92%

Long Beach;Clear;74;Calm;0;66%

Los Alamitos;Clear;74;Calm;0;66%

Los Angeles;Clear;73;Calm;0;68%

Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;68%

Madera;Clear;70;W;5;70%

Mammoth;Clear;67;NNW;6;46%

Marysville;Clear;69;Calm;0;60%

Mather AFB;Clear;71;S;5;61%

Merced;Clear;73;W;5;58%

Merced (airport);Clear;73;W;5;58%

Miramar Mcas;Clear;69;W;3;80%

Modesto;Clear;76;NNW;8;48%

Moffett Nas;Clear;66;NNE;7;81%

Mojave;Clear;79;WSW;8;31%

Montague;Clear;71;N;5;45%

Monterey Rabr;Clear;63;N;6;80%

Mount Shasta;Clear;60;Calm;0;59%

Napa County;Clear;64;S;6;89%

Needles;Clear;100;SW;13;9%

North Island;Clear;71;NW;3;89%

Oakland;Mostly clear;62;W;8;89%

Oceanside;Mostly clear;66;NNW;3;90%

Ontario;Mostly cloudy;74;SSE;5;63%

Oroville;Clear;74;Calm;0;47%

Oxnard;Clear;64;WNW;5;89%

Palm Springs;Clear;94;SSE;7;24%

Palmdale;Clear;81;SW;10;22%

Paso Robles;Clear;68;WNW;8;62%

Point Mugu;Clear;63;Calm;0;90%

Porterville;Clear;78;E;6;62%

Ramona;Clear;66;Calm;0;72%

Redding;Clear;78;N;5;30%

Riverside;Clear;75;W;3;59%

Riverside March;Clear;73;W;5;55%

Sacramento;Clear;70;SW;7;65%

Sacramento International;Clear;69;S;5;70%

Salinas;Clear;62;N;9;86%

San Bernardino;Clear;78;WSW;3;50%

San Carlos;Partly cloudy;62;NW;7;85%

San Diego;Clear;71;NW;3;89%

San Diego Brown;Clear;68;Calm;6;88%

San Diego Montgomery;Clear;70;WSW;3;87%

San Francisco;Mostly clear;63;WNW;9;85%

San Jose;Clear;64;NW;6;83%

San Luis Obispo;Cloudy;59;SW;3;89%

San Nicolas Island;Cloudy;64;WNW;21;95%

Sandberg;Clear;72;NW;15;37%

Santa Ana;Clear;70;SSW;5;84%

Santa Barbara;Clear;66;E;5;86%

Santa Maria;Cloudy;62;NNE;5;83%

Santa Monica;Clear;70;S;3;87%

Santa Rosa;Clear;64;Calm;0;80%

Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;93%

Santee;Clear;70;WNW;6;82%

South Lake Tahoe;Clear;54;S;3;69%

Stockton;Clear;74;WNW;8;47%

Thermal;Clear;100;NW;13;18%

Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;66%

Twentynine Palms;Clear;90;NW;7;21%

Ukiah;Clear;67;Calm;0;56%

Vacaville;Clear;69;Calm;0;62%

Van Nuys;Clear;76;E;7;59%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;9;98%

Victorville;Clear;75;SSW;8;41%

Visalia;Clear;79;WNW;6;59%

Watsonville;Clear;60;Calm;0;86%

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