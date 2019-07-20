CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, July 19, 2019

_____

City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;69;W;6;46%

Arcata;Clear;58;SE;6;81%

Auburn;Clear;72;Calm;0;43%

Avalon;Mostly cloudy;58;WSW;10;96%

Bakersfield;Clear;81;N;10;22%

Beale AFB;Partly cloudy;75;SE;9;38%

Big Bear City;Clear;57;Calm;0;38%

Bishop;Clear;82;SE;18;21%

Blue Canyon;Clear;62;Calm;0;61%

Blythe;Clear;94;SW;11;18%

Burbank;Clear;66;S;5;77%

Camarillo;Cloudy;65;WSW;6;75%

Camp Pendleton;Mostly cloudy;64;WNW;7;87%

Campo;Clear;61;N;5;57%

Carlsbad;Mostly cloudy;66;Calm;0;77%

Chico;Clear;79;Calm;0;41%

China Lake;Clear;85;SW;15;27%

Chino;Clear;68;SSW;10;72%

Concord;Clear;63;SW;12;67%

Corona;Clear;68;W;8;72%

Crescent City;Clear;56;S;15;80%

Daggett-Barstow;Clear;86;WSW;17;20%

Edwards AFB;Mostly clear;74;SW;16;27%

El Centro;Clear;90;W;22;12%

Eureka;Clear;60;NE;7;73%

Fairfield;Clear;62;SW;24;78%

Fresno;Clear;84;NW;13;44%

Fullerton;Clear;66;W;7;84%

Hanford;Clear;83;NW;13;45%

Hawthorne;Mostly clear;66;WSW;9;77%

Hayward;Clear;62;NNW;8;74%

Imperial;Clear;90;W;22;12%

Imperial Beach;Cloudy;65;Calm;5;82%

Lancaster;Clear;72;WSW;17;39%

Lemoore Nas;Clear;79;NW;10;44%

Lincoln;Mostly cloudy;72;Calm;0;46%

Livermore;Clear;62;WNW;10;72%

Lompoc;Mostly cloudy;57;NW;6;93%

Long Beach;Clear;68;WNW;8;72%

Los Alamitos;Clear;68;WNW;8;72%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;78%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;78%

Madera;Clear;74;WNW;7;57%

Mammoth;Clear;68;NW;10;31%

Marysville;Mostly clear;74;SSE;9;51%

Mather AFB;Mostly clear;70;SSW;9;59%

Merced;Clear;73;WSW;8;56%

Merced (airport);Clear;73;WSW;8;56%

Miramar Mcas;Clear;65;W;5;72%

Modesto;Clear;76;NNW;12;48%

Moffett Nas;Clear;66;N;9;72%

Mojave;Cloudy;77;WSW;16;33%

Montague;Mostly clear;72;N;13;31%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;61;ESE;5;75%

Mount Shasta;Clear;67;ENE;3;62%

Napa County;Clear;61;WSW;12;83%

Needles;Clear;98;SW;9;7%

North Island;Mostly cloudy;65;W;5;75%

Oakland;Clear;62;WSW;9;84%

Oceanside;Mostly cloudy;66;Calm;0;77%

Ontario;Clear;68;SSW;10;72%

Oroville;Clear;80;SE;9;29%

Oxnard;Mostly cloudy;63;W;10;83%

Palm Springs;Clear;91;NW;14;16%

Palmdale;Clear;75;WSW;17;23%

Paso Robles;Clear;59;SSW;13;83%

Point Mugu;Mostly clear;62;NW;7;93%

Porterville;Clear;77;SSW;5;40%

Ramona;Clear;59;W;5;83%

Redding;Clear;82;SE;3;28%

Riverside;Clear;68;W;8;67%

Riverside March;Clear;66;NW;3;72%

Sacramento;Partly cloudy;66;SSW;8;69%

Sacramento International;Mostly cloudy;67;S;13;67%

Salinas;Cloudy;63;NNW;8;75%

San Bernardino;Clear;70;WSW;7;60%

San Carlos;Partly cloudy;63;N;10;76%

San Diego;Cloudy;65;W;5;75%

San Diego Brown;Cloudy;61;WNW;3;86%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;63;W;3;80%

San Francisco;Mostly clear;61;WSW;9;88%

San Jose;Mostly clear;66;N;5;86%

San Luis Obispo;Partly cloudy;59;NW;7;80%

San Nicolas Island;Mostly clear;61;WNW;16;99%

Sandberg;Clear;62;SSW;8;57%

Santa Ana;Clear;65;WSW;7;83%

Santa Barbara;Clear;62;ESE;5;86%

Santa Maria;Clear;58;NW;5;93%

Santa Monica;Clear;65;SW;6;90%

Santa Rosa;Mostly cloudy;58;S;8;86%

Santa Ynez;Clear;57;Calm;0;87%

Santee;Clear;64;WNW;6;77%

South Lake Tahoe;Clear;62;WSW;3;64%

Stockton;Clear;72;NW;15;51%

Thermal;Clear;91;NNW;17;24%

Truckee-Tahoe;Clear;55;S;3;71%

Twentynine Palms;Clear;83;WSW;12;25%

Ukiah;Clear;72;S;7;56%

Vacaville;Clear;72;SSW;8;61%

Van Nuys;Clear;69;E;5;67%

Vandenberg AFB;Cloudy;55;N;3;100%

Victorville;Clear;74;SW;13;41%

Visalia;Clear;81;WNW;7;50%

Watsonville;Mostly cloudy;61;NW;3;83%

_____

Copyright 2019 AccuWeather