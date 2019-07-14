CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, July 14, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;57;Calm;0;66%

Arcata;Partly cloudy;57;SSE;4;98%

Auburn;Clear;73;E;9;46%

Avalon;Clear;61;SW;3;89%

Bakersfield;Clear;82;N;8;40%

Beale AFB;Clear;70;SSE;10;62%

Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%

Bishop;Clear;63;Calm;0;38%

Blue Canyon;Clear;66;ESE;5;44%

Blythe;Clear;91;S;10;35%

Burbank;Cloudy;65;SE;7;90%

Camarillo;Showers;63;Calm;0;90%

Camp Pendleton;Cloudy;65;Calm;0;90%

Campo;Clear;58;NNE;6;71%

Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;89%

Chico;Clear;73;Calm;0;49%

China Lake;Clear;83;SSW;8;31%

Chino;Mostly clear;66;S;7;83%

Concord;Clear;67;S;9;54%

Corona;Clear;63;W;3;93%

Crescent City;Mostly cloudy;58;SSE;10;93%

Daggett-Barstow;Clear;83;W;15;26%

Edwards AFB;Clear;77;S;7;29%

El Centro;Clear;86;SE;8;59%

Eureka;Mostly clear;58;ESE;4;94%

Fairfield;Clear;62;SW;25;73%

Fresno;Clear;80;NW;9;43%

Fullerton;Cloudy;66;SSW;3;89%

Hanford;Clear;80;NNW;9;38%

Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;83%

Hayward;Clear;59;W;5;83%

Imperial;Clear;86;SE;8;59%

Imperial Beach;Showers;65;SW;2;86%

Lancaster;Clear;76;WSW;13;38%

Lemoore Nas;Clear;76;NNW;10;41%

Lincoln;Clear;72;SSE;7;52%

Livermore;Clear;60;W;6;72%

Lompoc;Mostly cloudy;54;WSW;3;92%

Long Beach;Cloudy;67;ESE;7;81%

Los Alamitos;Cloudy;67;ESE;7;81%

Los Angeles;Cloudy;66;Calm;0;86%

Los Angeles Downtown;Cloudy;66;Calm;0;86%

Madera;Clear;69;WNW;7;65%

Mammoth;Clear;59;NNW;5;61%

Marysville;Clear;72;SSE;10;61%

Mather AFB;Clear;68;SSE;7;61%

Merced;Clear;73;W;5;52%

Merced (airport);Clear;73;W;5;52%

Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;80%

Modesto;Clear;75;N;8;41%

Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;77%

Mojave;Clear;79;WSW;8;38%

Montague;Clear;68;N;12;45%

Monterey Rabr;Clear;55;E;5;79%

Mount Shasta;Clear;61;Calm;5;61%

Napa County;Clear;60;SW;10;86%

Needles;Mostly clear;100;SSW;6;22%

North Island;Cloudy;62;SSW;5;89%

Oakland;Clear;60;WNW;6;81%

Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;89%

Ontario;Mostly clear;66;S;7;83%

Oroville;Clear;75;SSE;7;54%

Oxnard;Showers;61;Calm;0;93%

Palm Springs;Clear;92;NNE;8;23%

Palmdale;Clear;78;WNW;9;23%

Paso Robles;Clear;65;NW;6;60%

Point Mugu;Showers;63;S;8;100%

Porterville;Clear;72;S;6;65%

Ramona;Fog;58;Calm;0;93%

Redding;Clear;78;NNE;3;44%

Riverside;Clear;66;W;6;81%

Riverside March;Clear;65;W;3;93%

Sacramento;Clear;67;SSE;5;62%

Sacramento International;Clear;68;S;8;60%

Salinas;Clear;57;NNW;6;86%

San Bernardino;Clear;70;W;7;68%

San Carlos;Partly cloudy;59;NW;7;81%

San Diego;Cloudy;62;SSW;5;89%

San Diego Brown;Showers;60;Calm;5;96%

San Diego Montgomery;Cloudy;61;Calm;0;93%

San Francisco;Mostly clear;57;NW;8;85%

San Jose;Clear;61;N;3;86%

San Luis Obispo;Cloudy;54;S;6;92%

San Nicolas Island;Fog;60;Calm;0;100%

Sandberg;Clear;73;WNW;12;40%

Santa Ana;Mostly cloudy;67;NNW;4;86%

Santa Barbara;Fog;58;S;6;100%

Santa Maria;Fog;55;SSW;3;92%

Santa Monica;Cloudy;66;Calm;0;86%

Santa Rosa;Clear;56;SSE;3;86%

Santa Ynez;Clear;54;SW;3;93%

Santee;Cloudy;64;Calm;0;87%

South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;68%

Stockton;Clear;70;WNW;3;46%

Thermal;Clear;86;Calm;0;58%

Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;87%

Twentynine Palms;Clear;88;W;5;34%

Ukiah;Clear;64;Calm;0;55%

Vacaville;Clear;68;SW;7;62%

Van Nuys;Cloudy;65;SE;5;90%

Vandenberg AFB;Fog;52;Calm;0;100%

Victorville;Clear;73;SW;7;38%

Visalia;Clear;76;NW;6;59%

Watsonville;Clear;55;Calm;0;89%

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