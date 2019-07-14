CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 03:00 AM PDT Sunday, July 14, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;57;Calm;0;66%
Arcata;Partly cloudy;57;SSE;4;98%
Auburn;Clear;73;E;9;46%
Avalon;Clear;61;SW;3;89%
Bakersfield;Clear;82;N;8;40%
Beale AFB;Clear;70;SSE;10;62%
Big Bear City;Clear;52;Calm;0;46%
Bishop;Clear;63;Calm;0;38%
Blue Canyon;Clear;66;ESE;5;44%
Blythe;Clear;91;S;10;35%
Burbank;Cloudy;65;SE;7;90%
Camarillo;Showers;63;Calm;0;90%
Camp Pendleton;Cloudy;65;Calm;0;90%
Campo;Clear;58;NNE;6;71%
Carlsbad;Cloudy;64;Calm;0;89%
Chico;Clear;73;Calm;0;49%
China Lake;Clear;83;SSW;8;31%
Chino;Mostly clear;66;S;7;83%
Concord;Clear;67;S;9;54%
Corona;Clear;63;W;3;93%
Crescent City;Mostly cloudy;58;SSE;10;93%
Daggett-Barstow;Clear;83;W;15;26%
Edwards AFB;Clear;77;S;7;29%
El Centro;Clear;86;SE;8;59%
Eureka;Mostly clear;58;ESE;4;94%
Fairfield;Clear;62;SW;25;73%
Fresno;Clear;80;NW;9;43%
Fullerton;Cloudy;66;SSW;3;89%
Hanford;Clear;80;NNW;9;38%
Hawthorne;Cloudy;66;Calm;0;83%
Hayward;Clear;59;W;5;83%
Imperial;Clear;86;SE;8;59%
Imperial Beach;Showers;65;SW;2;86%
Lancaster;Clear;76;WSW;13;38%
Lemoore Nas;Clear;76;NNW;10;41%
Lincoln;Clear;72;SSE;7;52%
Livermore;Clear;60;W;6;72%
Lompoc;Mostly cloudy;54;WSW;3;92%
Long Beach;Cloudy;67;ESE;7;81%
Los Alamitos;Cloudy;67;ESE;7;81%
Los Angeles;Cloudy;66;Calm;0;86%
Los Angeles Downtown;Cloudy;66;Calm;0;86%
Madera;Clear;69;WNW;7;65%
Mammoth;Clear;59;NNW;5;61%
Marysville;Clear;72;SSE;10;61%
Mather AFB;Clear;68;SSE;7;61%
Merced;Clear;73;W;5;52%
Merced (airport);Clear;73;W;5;52%
Miramar Mcas;Cloudy;65;Calm;0;80%
Modesto;Clear;75;N;8;41%
Moffett Nas;Clear;63;Calm;0;77%
Mojave;Clear;79;WSW;8;38%
Montague;Clear;68;N;12;45%
Monterey Rabr;Clear;55;E;5;79%
Mount Shasta;Clear;61;Calm;5;61%
Napa County;Clear;60;SW;10;86%
Needles;Mostly clear;100;SSW;6;22%
North Island;Cloudy;62;SSW;5;89%
Oakland;Clear;60;WNW;6;81%
Oceanside;Cloudy;64;Calm;0;89%
Ontario;Mostly clear;66;S;7;83%
Oroville;Clear;75;SSE;7;54%
Oxnard;Showers;61;Calm;0;93%
Palm Springs;Clear;92;NNE;8;23%
Palmdale;Clear;78;WNW;9;23%
Paso Robles;Clear;65;NW;6;60%
Point Mugu;Showers;63;S;8;100%
Porterville;Clear;72;S;6;65%
Ramona;Fog;58;Calm;0;93%
Redding;Clear;78;NNE;3;44%
Riverside;Clear;66;W;6;81%
Riverside March;Clear;65;W;3;93%
Sacramento;Clear;67;SSE;5;62%
Sacramento International;Clear;68;S;8;60%
Salinas;Clear;57;NNW;6;86%
San Bernardino;Clear;70;W;7;68%
San Carlos;Partly cloudy;59;NW;7;81%
San Diego;Cloudy;62;SSW;5;89%
San Diego Brown;Showers;60;Calm;5;96%
San Diego Montgomery;Cloudy;61;Calm;0;93%
San Francisco;Mostly clear;57;NW;8;85%
San Jose;Clear;61;N;3;86%
San Luis Obispo;Cloudy;54;S;6;92%
San Nicolas Island;Fog;60;Calm;0;100%
Sandberg;Clear;73;WNW;12;40%
Santa Ana;Mostly cloudy;67;NNW;4;86%
Santa Barbara;Fog;58;S;6;100%
Santa Maria;Fog;55;SSW;3;92%
Santa Monica;Cloudy;66;Calm;0;86%
Santa Rosa;Clear;56;SSE;3;86%
Santa Ynez;Clear;54;SW;3;93%
Santee;Cloudy;64;Calm;0;87%
South Lake Tahoe;Clear;49;Calm;0;68%
Stockton;Clear;70;WNW;3;46%
Thermal;Clear;86;Calm;0;58%
Truckee-Tahoe;Clear;43;Calm;0;87%
Twentynine Palms;Clear;88;W;5;34%
Ukiah;Clear;64;Calm;0;55%
Vacaville;Clear;68;SW;7;62%
Van Nuys;Cloudy;65;SE;5;90%
Vandenberg AFB;Fog;52;Calm;0;100%
Victorville;Clear;73;SW;7;38%
Visalia;Clear;76;NW;6;59%
Watsonville;Clear;55;Calm;0;89%
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