No. 23 Princeton 80, Penn 44
Recommended Video:
|FG
|FT
|Reb
|PRINCETON (22-1)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Baur
|17
|2-5
|1-2
|6-8
|0
|2
|5
|Alarie
|32
|9-21
|2-3
|1-7
|2
|1
|21
|Cunningham
|20
|3-7
|0-0
|2-5
|1
|1
|8
|Littlefield
|32
|1-11
|0-0
|2-4
|2
|3
|3
|Stone
|24
|2-5
|0-0
|2-4
|7
|2
|5
|Boyer
|1
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|McArthur
|2
|0-0
|0-0
|0-0
|1
|0
|0
|Mitchell
|25
|4-5
|5-9
|4-8
|0
|3
|13
|Connolly
|22
|3-3
|1-2
|0-1
|5
|1
|9
|Haire
|2
|1-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|2
|Meyers
|19
|3-9
|2-2
|1-4
|2
|0
|11
|Weger
|2
|0-0
|0-0
|0-1
|0
|0
|0
|Young
|2
|1-1
|0-0
|0-0
|1
|0
|3
|Team
|0
|0-0
|0-0
|3-6
|0
|0
|0
|Totals
|200
|29-68
|11-18
|21-48
|21
|13
|80
Percentages: FG 42.647, FT .611.
3-Point Goals: 11-22, .5 (Meyers 3-5, Cunningham 2-4, Connolly 2-2, Alarie 1-5, Littlefield 1-3, Stone 1-2, Young 1-1)
Blocked Shots: 6 (Alarie 2, Baur 1, Littlefield 1, Stone 1, Mitchell 1)
Turnovers: 11 (Connolly 3, Littlefield 2, Baur 1, Alarie 1, Cunningham 1, Stone 1, Haire 1, Meyers 1)
Steals: 16 (Mitchell 6, Baur 2, Cunningham 2, Littlefield 2, Alarie 1, Stone 1, Connolly 1, Meyers 1)
Technical Fouls: None
|FG
|FT
|Reb
|PENN (17-6)
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Crawford
|19
|1-3
|1-2
|0-3
|0
|2
|3
|Parker
|19
|1-6
|0-0
|2-5
|0
|1
|2
|Grasela
|36
|1-3
|0-0
|0-4
|0
|4
|2
|Padilla
|37
|8-17
|5-5
|0-1
|0
|2
|24
|Sterba
|29
|0-8
|0-0
|0-2
|0
|2
|0
|DiCindio
|3
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Milliman
|4
|0-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Suttle
|4
|0-1
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Anderson
|18
|1-3
|2-2
|2-3
|0
|1
|4
|Hair
|4
|0-1
|0-0
|0-1
|0
|1
|0
|Jones
|12
|1-2
|0-0
|1-2
|1
|2
|2
|Kinum
|10
|1-3
|0-0
|1-1
|0
|1
|3
|Lakstigala
|5
|2-2
|0-0
|0-1
|0
|0
|4
|Team
|0
|0-0
|0-0
|0-4
|0
|0
|0
|Totals
|200
|16-50
|8-9
|6-27
|1
|16
|44
Percentages: FG 32.000, FT .889.
3-Point Goals: 4-16, .25 (Padilla 3-7, Kinum 1-2, Crawford 0-1, Grasela 0-1, Sterba 0-3, Milliman 0-1, Suttle 0-1)
Blocked Shots: 7 (Parker 4, Sterba 2, Anderson 1)
Turnovers: 19 (Crawford 4, Parker 4, Padilla 4, Grasela 2, Sterba 2, Anderson 1, Jones 1, Lakstigala 1)
Steals: 6 (Anderson 3, Grasela 1, Sterba 1, Jones 1)
Technical Fouls: None
|Penn
|8
|5
|18
|13
|—
|44
|Princeton
|21
|13
|17
|29
|—
|80
A_743
Officials_Josephy Vaszily, Tom Danaher, Teresa Stuck