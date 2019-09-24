THROUGH SEPTEMBER 23

BATTING
G AB R H BA
Yelich, MIL 130 489 100 161 .329
Marte, ARI 144 569 97 187 .329
Rendon, WAS 142 534 115 173 .324
Reynolds, PIT 132 485 83 154 .318
Blackmon, COL 135 561 109 178 .317
McNeil, NYM 131 503 82 159 .316
Arenado, COL 151 571 99 180 .315
Newman, PIT 124 467 57 145 .310
Bellinger, LAD 151 543 118 164 .302
Turner, WAS 117 499 93 148 .297
HOME RUNS
Alonso, NYM 50
Suárez, CIN 48
Bellinger, LAD 46
Yelich, MIL 44
Arenado, COL 41
Acuña Jr., ATL 41
Freeman, ATL 38
Schwarber, CHC 37
Bell, PIT 37
Donaldson, ATL 37
RUNS BATTED IN
Rendon, WAS 124
Freeman, ATL 121
Arenado, COL 118
Escobar, ARI 118
Bell, PIT 116
Alonso, NYM 115
Bellinger, LAD 114
Soto, WAS 108
Harper, PHI 108
Suárez, CIN 102
STOLEN BASES
Acuña Jr., ATL 37
Turner, WAS 34
Dyson, ARI 30
Yelich, MIL 30
Robles, WAS 26
Marte, PIT 25
Wong, STL 24
Story, COL 21
Margot, SD 20
Cain, MIL 18
Rosario, NYM 18
SLUGGING PERCENTAGE
Yelich, MIL .671
Bellinger, LAD .628
Rendon, WAS .607
Arenado, COL .592
Marte, ARI .592
Alonso, NYM .585
Blackmon, COL .578
Suárez, CIN .574
Bell, PIT .569
Freeman, ATL .555
ON-BASE PERCENTAGE
Yelich, MIL .429
Rendon, WAS .411
Rizzo, CHC .407
Soto, WAS .405
Bellinger, LAD .404
Freeman, ATL .391
Marte, ARI .389
McNeil, NYM .384
Bryant, CHC .382
Grandal, MIL .382
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 127
Bellinger, LAD 118
Rendon, WAS 115
Freeman, ATL 112
Blackmon, COL 109
Bryant, CHC 108
Soto, WAS 107
Story, COL 107
Eaton, WAS 100
Yelich, MIL 100
HITS
Marte, ARI 187
Albies, ATL 183
Arenado, COL 180
Blackmon, COL 178
Acuña Jr., ATL 175
Freeman, ATL 174
Rendon, WAS 173
Rosario, NYM 170
Story, COL 169
Escobar, ARI 167
BASES ON BALLS
Hoskins, PHI 113
Soto, WAS 106
Grandal, MIL 104
Harper, PHI 99
Donaldson, ATL 98
Bellinger, LAD 93
Freeman, ATL 86
Muncy, LAD 84
Conforto, NYM 81
Yelich, MIL 80
DOUBLES
Rendon, WAS 43
Albies, ATL 42
Blackmon, COL 42
Seager, LAD 41
Báez, CHC 38
Bell, PIT 37
McNeil, NYM 37
Pillar, SF 37
Reynolds, PIT 37
Segura, PHI 37
TRIPLES
Escobar, ARI 10
Marte, ARI 9
Albies, ATL 8
Blackmon, COL 7
Eaton, WAS 7
Ervin, CIN 7
Frazier, PIT 7
Rosario, NYM 7
Ahmed, ARI 6
Edman, STL 6
Marte, PIT 6
Tatis Jr., SD 6
TOTAL BASES
Bellinger, LAD 341
Arenado, COL 338
Marte, ARI 337
Alonso, NYM 335
Yelich, MIL 328
Freeman, ATL 326
Acuña Jr., ATL 324
Blackmon, COL 324
Rendon, WAS 324
Castellanos, CHC 323
EARNED RUN AVERAGE
Ryu, LAD 2.41
deGrom, NYM 2.51
Soroka, ATL 2.60
Gray, CIN 2.80
Scherzer, WAS 2.81
Flaherty, STL 2.96
Corbin, WAS 3.05
Kershaw, LAD 3.15
Castillo, CIN 3.25
Buehler, LAD 3.25
WON-LOST
Fried, ATL 17-6
Strasburg, WAS 17-6
Hudson, STL 16-7
Kershaw, LAD 15-5
Castillo, CIN 15-7
Corbin, WAS 14-7
Wainwright, STL 14-9
Buehler, LAD 13-4
Soroka, ATL 13-4
Ryu, LAD 13-5
GAMES PITCHED
Claudio, MIL 81
Kolarek, LAD 77
Chafin, ARI 75
Suero, WAS 75
Stammen, SD 74
Ryan, CHC 71
Estévez, COL 70
Lorenzen, CIN 70
Miller, STL 70
Báez, LAD 69
Guerra, MIL 69
Hughes, PHI 69
SAVES
Yates, SD 41
Hader, MIL 35
Iglesias, CIN 34
Smith, SF 34
Jansen, LAD 30
Doolittle, WAS 28
Neris, PHI 28
Vázquez, PIT 28
Díaz, NYM 25
Martínez, STL 24
INNINGS PITCHED
Bauer, CIN 213.0
Strasburg, WAS 203.0
Bumgarner, SF 200.2
Corbin, WAS 197.2
deGrom, NYM 197.0
Nola, PHI 196.2
Leake, ARI 191.0
Wheeler, NYM 187.1
Castillo, CIN 185.2
Syndergaard, NYM 185.2
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 248
Strasburg, WAS 241
Scherzer, WAS 233
Corbin, WAS 230
Darvish, CHC 229
Ray, ARI 225
Nola, PHI 220
Castillo, CIN 218
Flaherty, STL 214
Buehler, LAD 207
COMPLETE GAMES
Alcantara, MIA 2
Buehler, LAD 2
Eflin, PHI 2
11 tied 1
SHUTOUTS
Alcantara, MIA 2
Bauer, CIN 1
Corbin, WAS 1
Eflin, PHI 1
Hendricks, CHC 1
Leake, ARI 1
Matz, NYM 1
Mikolas, STL 1
Márquez, COL 1
Ryu, LAD 1
Syndergaard, NYM 1