L.A. Lakers 124, Houston 115

FG FT Reb L.A. LAKERS Min M-A M-A O-T A PF PTS James 35:24 13-25 3-5 0-5 12 3 31 Kuzma 37:27 8-16 4-6 2-8 1 2 23 McGee 18:12 3-4 3-4 5-8 2 2 9 Bradley 17:54 2-6 0-0 1-3 0 4 4 D.Green 32:39 7-15 2-4 1-5 1 3 20 Caldwell-Pope 33:33 7-14 5-5 2-3 4 4 20 D.Howard 24:49 2-2 2-4 4-10 2 4 6 Caruso 18:05 0-5 4-4 0-6 2 2 4 Daniels 13:04 1-3 0-0 0-0 0 1 3 Cook 4:42 2-3 0-0 0-1 0 0 4 Dudley 4:11 0-0 0-0 0-0 1 2 0 Totals 240:00 45-93 23-32 15-49 25 27 124

Percentages: FG .484, FT .719.

3-Point Goals: 11-33, .333 (D.Green 4-9, Kuzma 3-8, James 2-7, Daniels 1-3, Caldwell-Pope 1-4, Bradley 0-1, Caruso 0-1).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 9 (D.Howard 3, McGee 3, Caldwell-Pope, Caruso, D.Green).

Turnovers: 17 (James 6, Bradley 2, Caruso 2, D.Howard 2, Kuzma 2, Caldwell-Pope, D.Green, McGee).

Steals: 13 (D.Green 4, Caldwell-Pope 2, D.Howard 2, James 2, Bradley, Caruso, Cook).

Technical Fouls: Howard, 10:12 third; McGee, 7:52 third; Davis, 6:51 third

FG FT Reb HOUSTON Min M-A M-A O-T A PF PTS McLemore 23:34 3-7 0-0 1-2 1 6 9 Tucker 34:36 2-8 0-0 3-8 1 3 6 Capela 32:34 4-9 0-0 4-12 3 2 8 Harden 39:11 8-20 16-18 0-6 7 3 34 Westbrook 40:19 15-23 5-9 2-9 7 5 35 Gordon 29:59 5-14 0-0 0-3 1 2 13 House Jr. 23:11 3-9 2-2 0-2 0 2 10 Chandler 9:45 0-0 0-0 1-3 0 3 0 Sefolosha 6:31 0-0 0-0 0-1 0 0 0 Frazier 00:20 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Totals 240:00 40-90 23-29 11-46 20 26 115

Percentages: FG .444, FT .793.

3-Point Goals: 12-37, .324 (McLemore 3-6, Gordon 3-9, Tucker 2-5, House Jr. 2-8, Harden 2-9).

Team Rebounds: 9. Team Turnovers: None.

Blocked Shots: 4 (Capela 3, Harden).

Turnovers: 20 (Harden 6, Westbrook 5, McLemore 3, Capela 2, Tucker 2, Chandler, Gordon).

Steals: 8 (Westbrook 3, House Jr. 2, Capela, McLemore, Sefolosha).

Technical Fouls: Westbrook, 6:51 third

L.A. Lakers 27 32 32 33 — 124 Houston 34 31 17 33 — 115

A_18,502 (18,500). T_2:25.