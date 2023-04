Rockies fifth. Ezequiel Tovar doubles to deep right center field. Jurickson Profar flies out to left field to Alex Call. Kris Bryant singles to left center field. Ezequiel Tovar scores. Charlie Blackmon flies out to deep center field to Victor Robles. C.J. Cron strikes out swinging.

1 run, 2 hits, 0 errors, 1 left on. Rockies 1, Nationals 0.