YOKOSUKA, Japón (AP) — Rechazado por los clubes de las Grandes Ligas, Trevor Bauer intenta abrirse paso en Japón, donde los aficionados se sienten atraídos por su fama y parecen no prestarle importancia a las acusaciones de violencia doméstica en su contra.

El ganador del premio Cy Young en 2020 lanzó este domingo en su primer juego competitivo en casi dos años, y aseguró que está casi a punto para debutar en el béisbol japonés.

Al lanzar por la filial de ligas menores de los Yokohama BayStars en la vecina localidad de Yokosuka — mejor conocida para ser la sede de la Séptima Flota de Estados Unidos — Bauer toleró cuatro hits y ponchó a seis en cuatro innings ante 2.600 aficionados.

El estadio de de ligas menores generalmente convoca a unos cientos de espectadores. El equipo informó que las vistas de su transmisión por streaming alcanzaron las 77.000 — 15 veces más a las 5.000 habituales.

“Creo que tuve un día muy bueno", dijo Bauer. “Buen repertorio, excelente control. Me sentí bien físicamente. Me siento listo para competir ahora mismo, pero tengo que hacer más lanzamientos”.

El derecho de 32 años señaló que no tiene certeza de cuándo estará listo para sumarse a los BayStars. Es probable que realice otra apertura de ligas menores antes de ascender.

Pese a que no lanza en un juego competitivo desde 2021, Bauer sostuvo que nada ha cambiado.

“Me mantuve en forma”, dijo Bauer. “No me sentí como si hubiera estado fuera para nada. Me sentí a gusto en el juego. No lo sentí acelerado. Supe tener buen control con la pelota. Realmente no hubo ningún ajuste. Sólo fue beisbol competitivo en lugar de lanzarle a bateadores en una jaula”.

Bauer llegó a Japón tras firmar un contrato de un año. Quiere probarse a sí mismo y tratar de regresar a las mayores, donde no pudo encontrar trabajo esta temporada después de que un árbitro redujo su suspensión sin precedentes de 324 juegos por quebrantar el reglamento de violencia doméstica y agresión sexual de MLB.

El comisionado de MLB, Rob Manfred, suspendió a Bauer en abril de 2022 después de que una mujer de San Diego denunciara que el lanzador la golpeó y abusó sexualmente de ella en 2021.

Bauer asegura que no cometió ningún delito, afirmando que todo lo que pasó entre él y la mujer fue consensuado. Nunca fue acusado de ningún delito.

Después de unirse a los Dodgers de su natal Los Ángeles antes de la temporada 2021, Bauer tuvo marca de 8-5, con efectividad de 2.59 en 17 aperturas antes de ser puesto con licencia con sueldo. Los Dodgers decidieron darle de baja en enero, pero le tendrán que pagar 22,5 millones de dólares esta temporada.

Los fanáticos en Japón no parecen inmutarse por el pasado de Bauer. Centenares se reunieron afuera del estadio después de su salida, con la esperanza de verle o tal vez conseguir un autógrafo.

Docenas lucieron usaron su camiseta de los BayStars con el número 96 — elegido debido a que eses es su objetivo para la velocidad promedio de su recta: 96 mph.

“Sentí que estaba bastante muy cerca de estar al ciento por ciento hoy”, dijo Bauer. “Obviamente, tengo que tener un par de salidas más para aumentar el conteo de lanzamientos. Pero me siento al ciento por ciento”.