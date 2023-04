La temporada está resultando inolvidable para el Lens y su entrenador, el coleccionista de vinos Franck Haise. Su equipo visitará este sábado al líder de la liga francesa, el Paris Saint Germain, en medio de la que ha sido su mejor carrera por el título en dos décadas.

Un triunfo sobre el PSG plagado de estrellas colocaría al Lens en la segunda posición, a tres puntos del liderato.

La mejoría de Lens ha llegado tres años después de que alcanzó su ascenso a la máxima categoría. Y una de las causas sería el liderazgo de Haise, un entrenador tácticamente astuto que sobresale por su personalidad tranquila y reservada con sus jugadores.

Haise nunca se ha visto estresado por lo que implica su trabajo, y hay un por qué.

Conocido por sus amigos como “El Enólogo”, debido a su fascinación por los vinos, Haise encuentra en esa afición una manera de escapar a las presiones con las que se encuentra un entrenador en el más alto nivel.

“Cuando leo las evaluaciones de los vinos franceses, cuando veo un programa en televisión acerca de vinos, o cuando me encuentro como catador de vinos, estos son los pocos momentos en los que no pienso de fútbol”, dijo Haise de 51 años en entrevista al diario Quest-France. “Por supuesto que me gusta salir a caminar o en la bicicleta, mirar una buena película, pero en esos momentos mi mente me dirige nuevamente al fútbol. Sin embargo, cuando me encuentro en el universo del vino, mi mente no se ocupa en otras cosas. Es mi refugio.”

Después de 5 temporadas complicadas en segunda división, Lens consiguió ascender tres años atrás bajo el mando de Haise, que tres años antes estuvo a cargo del equipo de reservas, hasta que fue ascendido a director técnico al final de la temporada 2019-20, luego de la destitución de Philippe Montanier.

A pesar de la poca experiencia, finalizó en una convincente séptima posición durante sus primeras dos temporadas en la máxima categoría, lo que ha creado una plataforma sólida para esta campaña.

Lens posee un estilo de juego basado en una impecable ética de trabajo que encaja con las raíces de la clase obrera de su apasionada afición, que provenía de una comunidad que trabajaba en una mina de cobre localizada a 195 kilómetros al norte de Paris.

El club combina una presión de alto octanaje con transiciones rápidas de sus extremos con un estilo contragolpeador.

PSG ha perdido sus últimos dos encuentros de local. Lionel Messi, el astro de la coronación argentina en el Mundial de Qatar, ha sido abucheado por los aficionados locales.

Con fortuna, el club parisiense pudo vencer por 2-0 al Niza, el pasado fin de semana, luego de que los locales fallaran múltiples ocasiones de gol.

Aquella victoria le dio un respiro al presionado director técnico del PSG, Christophe Galtier, quien se espera sea reemplazado la próxima temporada. Su equipo ha perdido ocho partidos en lo que va del presente año.

El miércoles, Galtier rechazó las acusaciones según las cuales emitió comentarios racistas y anti-musulmanes cuando era entrenador del Niza, en la pasada campaña.