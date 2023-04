CHICAGO (AP) — El cerrador de los Medias Blancas de Chicago Liam Hendriks aseguró que entró en remisión de un linfoma no Hodgkin.

El jueves Hendriks anunció en Instagram que ya no tenía cáncer. Publicó varios videos y fotos documentando su tratamiento con el mensaje: “Cómo empezó Vs. Cómo va... REMISIÓN. Es oficial. No tengo cáncer”.