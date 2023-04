LAS VEGAS (AP) — El gancho de izquierda de Gervonta Davis a Ryan García no pareció hacer mucho daño en un principio.

García se mantuvo en pie antes de retroceder unos pocos pasos. Entonces cayó sobre su rodilla derecha y de pronto la pelea de pesos ligeros del sábado, uno de los combates de boxeo más esperados de la historia reciente, había terminado a los 1:44 del séptimo asalto.

“No creí que ese golpe al cuerpo acabaría con (el combate), pero vi la expresión de su rostro y eso fue lo que me hizo dárselo”, dijo Davis. “Fue un buen golpe, desde luego. Creí que iba a levantarse, pero me gusta jugar a juegos mentales, de modo que cuando me miró, yo le miré intentando decirle, ‘¡levántate!’. Simplemente negó con la cabeza, ‘no’”.

Davis mejoró a 29-0, con todas salvo dos de sus victorias por noqueo. Fue la primera derrota para García, que ganó 19 de sus 23 primeras peleas por KO.

Davis también envió a García a la lona con un golpe de izquierda en el segundo asalto y se centró casi toda la pelea desde entonces en golpes al cuerpo. La estrategia funcionó para Davis, de 28 años y procedente de Baltimore, que afirmó estar en posición de suceder a Canelo Álvarez como el rostro del boxeo.

García, de 24 años y que vive en Los Ángeles, logró asestar dos fuertes derechazos al rostro de Davis en el sexto asalto. Pero entonces Tank Davis se recuperó en el séptimo con un golpe de izquierda que mandó a García a la lona por segunda ocasión e hizo que el árbitro Thomas Taylor diera por terminado el combate.

“Me atrapó con un buen golpe, y simplemente no pude recuperarme”, dijo García. “No podía respirar, iba a levantarme de nuevo pero sencillamente no podía”.

La victoria de Davis plantea un posible duelo con el invicto Devin Haney, que posee los cuatro cinturones importantes de la división. Haney pelea en mayo contra el excampeón Vasily Lomachenko, también en Las Vegas.

En el otro combate de la jornada, David Morrell Jr. terminó rápido con Yamaguchi Falcao, al que noqueó a los 2:22 del primer asalto para retener su título de súper mediano del WBA. Morrell mejoró a 9-0 y ha ganado todas sus peleas menos una por nocaut. Falcao, que se quedó tres minutos en la lona, está 24-2-1.