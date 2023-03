PHOENIX (AP) — El jardinero Corbin Carroll y los Diamondbacks de Arizona llegaron el sábado a un acuerdo por ocho años y 111 millones de dólares, el cual incluye además una opción para que el club lo renueve en la campaña de 2031.

Los Diamondbacks anunciaron sólo los años de vigencia del convenio. Una persona con conocimiento directo de éste dio a conocer los términos financieros.

Dicha fuente habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque el equipo no ha revelado esos detalles.

Carroll, de 22 años, es uno de los principales prospectos de las mayores. De acuerdo con FanDuel Sportsbook, los apostadores lo consideran favorito para llevarse el premio al Novato del Año en la Liga Nacional.

Lució durante sus apariciones ocasionales en las postrimerías de la campaña anterior, al batear para .260, con cuatro vuelacercas y 14 remolcadas en 32 juegos.

Históricamente, los Diamondbacks no son un equipo que gasta cifras estratosféricas. Sin embargo, se mostraron dispuestos a convertir a Carroll en su piedra angular.

El veloz pelotero, quien tiene sin embargo un carácter relajado, es originario de Seattle.

Forma parte de un núcleo de jóvenes jugadores de los Diamondbacks, incluidos los jardineros Alek Thomas, Jake McCarthy, el cátcher venezolano Gabriel Moreno, así como los lanzadores Brandon Pfaadt, Drey Jameson y Tommy Henry.

Arizona finalizó la campaña anterior con una foja de 74-88.