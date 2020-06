Yanquis y Nacionales animarán día inaugural

NUEVA YORK (AP) — El bautizo de Gerrit Cole como jugador de los Yanquis de Nueva York podría ser una atractiva jornada inaugural, enfrentándose contra Juan Soto y los campeones de la Serie Mundial Washington en el Nationals Park.

Los Yanquis y Nacionales se medirán cuando la temporada demorada por la pandemia de coronavirus se ponga en marcha el próximo mes, informó a The Associated Press una persona al tanto de los planes. La persona habló bajo la condición de no ser identificada debido a que no se ha hecho un anuncio oficial.

El diario The New York Post fue el primero en informar sobre el duelo Yanquis-Nacionales.

MLB pondrá en marcha una campaña de 60 juegos el 23 o 24 de julio. Aún se sigue trabajando en la confección del calendario -- podría disputarse un partido o dos en el primer día, o una tanda completa.

A Cole le tocó abrir el último juego en el Nationals Park. Llevó a los Astros de Houston a la victoria 7-1 ante los Nacionales en octubre, poniéndoles arriba 3-2 en la Serie Mundial.

Pero Howie Kendrick, Anthony Rendón y los Nacionales ganaron los últimos dos juegos en Houston para conquistar su primer campeonato. Max Scherzer abrió el séptimo juego y el también as Stephen Strasburg fue consagrado como el Jugador Más Valioso del Clásico de Octubre y uno de ellos podría ser el abridor del primer día.

Cole firmó un contrato de 324 millones de dólares por nueve años con los Yanquis como agente libre. Rendón pactó un contrato de 245 millones y siete años con los Angelinos de Los Ángeles.

Los Yanquis y Nacionales se midieron dos veces en la pretemporada este año, con Nueva York imponiéndose 6-3 el 12 de marzo, último día de los entrenamientos antes del parón por la pandemia.

Los jugadores empezarán a reportarse para una pretemporada de verano el miércoles. Gleyber Torres, Gary Sánchez y otros jugadores de Nueva York se entrenarán en el Yankee Stadium. Trea Turner, Patrick Corbin y Washington trabajarán en el Nationals Park.

Los Yanquis confían que su toletero Aaron Judge se ha recuperado plenamente de la dolencia en las costillas que le afectó durante los entrenamientos de primavera en Florida.

El calendario tiene previsto que los clubes disputen 10 juegos contra cada uno de sus cuatro rivales de división. Se escenificarán 20 enfrentamientos de interligas, con la idea que los clubes del Este, Oeste y Central permanezcan en sus regiones.