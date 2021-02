SEATTLE (AP) — Russell Wilson está cansado de recibir golpes. Está cansado de las capturas.

El martes, decidió hablar sobre su frustración y los problemas de los Seahawks de Seattle antes de las vacaciones, cuando se esperaba que hablara sobre el premio Walter Payton al Hombre del Año en la NFL que se le otorgó recién para reconocer su trabajo comunitario.

Entre las prioridades de Wilson está la protección que recibe de sus compañeros y el hecho de que en nueve años ha sufrido 394 capturas en temporada regular.

“Me frustra recibir tantos golpes. Estoy frustrado con eso”, reconoció. “Al final del día quieres ganar... creo que es parte del proceso”.

Su comentario siguió a varios días de especulación después de que fue honrado por la liga por su labor fuera de la cancha. Wilson recibió el premio el fin de semana durante el Super Bowl en Tampa. Se convirtió en el segundo jugador de los Seahawks en obtener el premio, junto a Steve Largent.

Aunque su labor fuera del campo ha sido destacada, Wilson orientó la conversación a sus preocupaciones en el terreno de juego.

En el 2020 los Seahawks ganaron la División Oeste de la Conferencia Nacional, pero fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs por los Rams de Los Ángeles.

Charlie Riedel/AP

“Me encanta el proceso de ganar, es por esto que me pongo los tacos cada día. Es por eso que me levanto temprano todos los días y lo único que me importa es ganar y encontrar la forma de ganar sin importar lo que se necesite”, advirtió.

Su principal preocupación es la protección. Sus 394 capturas son la mayor cantidad desde 1970, de acuerdo con Pro Football Reference.

Seattle ha priorizado la inversión en la línea ofensiva durante varios momentos en la carrera de Wilson, aunque los resultados han sido inconsistentes. La temporada pasada, los Seahawks firmaron al tacle Brandon Shell y eligieron al novato Damien Lewis. Ambos tuvieron una sólida primera campaña en Seattle.

Una de las grandes incógnitas es cómo cambiara esto con el nuevo coordinador ofensivo Shane Wilson.

El premio Walter Payton incluye una donación de 250.000 dólares de la NFL a la Fundación Why Not You que inició Wilson con su esposa Ciara. En el 2020 la pareja donó un millón de comidas a Feeding America y Food Line, además de contribuir con 1,75 millones para relanzar una escuela chárter — una institución pública financiada con fondos públicos, pero administrada de manera privada— y crear la Academia Why Not You que abrió a finales del año.

Wilson también continuó visitando a pacientes del Hospital Infantil de Seattle, aunque la experiencia fue virtual debido al pandemia de COVID-19.