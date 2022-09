SIERRA DE LA PANDERA, España (AP) — El ecuatoriano Richard Carapaz ganó con esfuerzo la montañosa 14ta etapa de la Vuelta de España el sábado, en tanto Primoz Roglic redujo la diferencia que lo separa del líder Remco Evenepoel, quien flaqueó en el ascenso final.

Carapaz, el campeón olímpico, ganó su segunda etapa en tres días luego de formar parte de una escapada inicial y aferrarse a su leve ventaja en los últimos metros ante el ataque de Roglic y otro.

El ciclista ecuatoriano de Ineos Grenadiers completó la ardua etapa en el sur de España de Montoro a la cumbre de primera categoría Sierra de la Pandera en poco más de dos horas.

El colombiano Miguel Ángel López y Roglic llegaron a pocos segundos. Se comieron una brecha que había sido de cuatro minutos, pero sin poder superar a Carapaz. Con todo, el colombiano líder del Astana llegó segundo a ocho segundos de Carapaz.

“Hoy he tenido bonitas sensaciones, no ha faltado muy poco como aquel año 2017 otra vez, creo que quedé segundo, pero bueno, lo importante es que las piernas van respondiendo muy bien y hoy ha pasado un día bastante bueno para nosotros”, afirmó López. "No sé como haya quedado la general, pero bueno, lo único es que nos quedamos contentos porque creo que hicimos un buen ascenso, una buena progresión y esperamos continuar así”.

Acerca de Carapaz, afirmó que “es una gran corredor, desde los juveniles, tengo buenos recuerdos en La Vuelta Porvenir, luego aquella guerra que tuvimos por el maillot blanco y el tercer puesto en el Giro de Italia, van pasando los años y nos vamos encontrando en las carreras, es muy bonito y darle el enhorabuena porque es un gran corredor y una excelente persona porque somos buenos amigos”.

El triple campeón defensor Roglic logró su objetivo principal al atacar en el último ascenso y ver como Evenepoel quedaba atrás.

Roglic redujo la ventaja de Evenepoel de 2 minutos, 41 segundos al inicio de la jornada a 1 minuto, 49 segundos, cuando faltan siete etapas. Enric Mas quedó tercero en la general a 2.43.

Evenepoel vestirá la camiseta roja del líder por octavo día consecutivo, pero Roglic pudo finalmente dañarlo y tratará de aprovechar el impulso en etapas montañosas consecutivas.

“No fue mi mejor día, sin duda, no tenía las mejores piernas, no pude acelerar cuando atacó Roglic”, dijo el líder del equipo Quick-Step Alpha Vinyl. “Todavía llevo ventaja de 1.50 (en la general), de modo que no hay motivo para el pánico. Trataré de recuperar lo más posible y sobrevivir mañana”.

El domingo se corre la 15ta etapa, de 153 kilómetros (95 millas) a una cumbre en el Alto Hoya de la Mora, de categoría especial. La carrera de tres semanas finaliza el próximo fin de semana en Madrid.