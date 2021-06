CUIABÁ, Brasil (AP) — El equipo con más títulos de la Copa América se mide con el que ha ganado dos de las últimas tres ediciones, pero que se encuentra sacudido por un caso de indisciplina.

Uruguay llega al compromiso de este lunes en la Arena Pantanal sumido en una racha de improductividad al frente. Tendrá enfrente a Chile, que puede asegurar la clasificación con un triunfo.

El ambiente interno en la Roja pinta como un enigma para el encuentro.

La federación chilena y el cuerpo técnico de la selección anunciaron sanciones económicas contra un grupo de jugadores que permitieron el ingreso de un peluquero en su hotel de concentración. Con ello se habría violado la “burbuja sanitaria” que deben respetar los equipos participantes en el torneo para evitar la propagación del COVID-19.

No se precisó el monto de las multas ni se identificó a los jugadores que habrían facilitado el incumplimiento de las reglas.

El comunicado surgió cuando en la prensa chilena corrían ya versiones insistentes de que Arturo Vidal y su compañero Gary Medel habían sido quienes ingresaron en el hotel junto con el estilista.

El caso enturbia un ambiente que parecía mejorar para la selección chilena, que empató en el debut ante Argentina y se impuso sobre Bolivia por la mínima el viernes.

Para la Celeste, la asignatura pendiente es el gol. Contando los últimos tres partidos de la eliminatoria mundialista y la derrota por la mínima con que debutó ante Argentina en la Copa, los dirigidos por Óscar Tabárez hilvanan cuatro partidos sin anotar.

“La posesión del balón es una estadística. Si no generamos situaciones es intrascendente es irrelevante. El problema principal es que no generamos ocasiones de gol y este partido con Chile es muy relevante, un partido contra un rival directo por la clasificación”, valoró Tabárez, en la videoconferencia previa al encuentro. “Tal vez no estamos arriesgando en los partidos y estamos evaluando cambios para incidir en eso realmente”.

Ante Argentina, la falta de aproximaciones de los uruguayos fue evidente. Los mediocampistas insinúan mucho y generan poco, y los dos astros rutilantes del equipo dispusieron apenas de una ocasión por bando: Edinson Cavani se tiró en el área reclamando un penal no sancionado y Luis Suárez intentó una chilena desde fuera del área para enviar el balón por encima.

De cualquier modo, los jugadores chilenos advierten que el talento de sus próximos rivales puede aparecer súbitamente y generar problemas.

“Muy diferente a Bolivia, sabemos la clase de jugadores que tiene Uruguay, a lo que juega. Sabemos también que nos tienen mucho respeto por todas las veces que nos hemos enfrentando”, consideró el lateral Mauricio Isla. “Tenemos que estar muy concentrados, con jugadores extraordinarios como Cavani y Suárez, que te pueden concretar en cualquier minuto. Pero va a ser un partido lindo y ojalá que podamos sacar un buen resultado”.

El “Maestro” Tabárez tuvo palabras elogiosas para su compatriota Martín Lasarte, el técnico de Chile.

“A Martín lo conozco personalmente y sé de su trayectoria como futbolista y como entrenador. Tenemos una buena relación”, valoró. “Llega a hacerse cargo de una selección fuerte de Sudamérica y ya ha hecho cosas muy buenas. Estuvo sin trabajar... Es muy trabajador. Chile es un equipo muy lógico”.

Argentina y Chile comparten la primera posición del Grupo A con cuatro puntos. Paraguay viene a continuación con tres unidades, mientras que Uruguay y Bolivia no han sumado.