UNC-GREENSBORO 84, WOFFORD 75

|FG
|FT
|Reb
|UNC-GREENSBORO
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Abdulsalam
|17
|2-4
|3-5
|2-4
|0
|3
|7
|Allegri
|30
|5-9
|5-7
|1-2
|0
|1
|19
|Hunter
|31
|3-9
|1-1
|4-8
|0
|2
|7
|Ke.Langley
|33
|3-8
|0-0
|0-3
|4
|3
|9
|Miller
|34
|6-16
|3-5
|4-13
|8
|4
|15
|Koval
|17
|3-3
|1-1
|1-2
|1
|2
|8
|Thompson
|16
|2-6
|0-0
|2-2
|0
|1
|5
|A.J.
|11
|2-5
|0-0
|0-0
|0
|2
|6
|Williams
|7
|3-3
|0-0
|0-0
|0
|3
|6
|Hensley
|2
|1-1
|0-0
|0-1
|0
|0
|2
|Leyte
|2
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Totals
|200
|30-64
|13-19
|14-35
|13
|21
|84
Percentages: FG .469, FT .684.