UC Irvine 69, UC Riverside 53
Pickett 4-8 0-0 9, McRae 2-5 3-6 7, McWilliam 4-8 1-1 9, Kabellis 2-6 3-4 7, Martin 3-10 2-3 10, Willborn 0-8 5-6 5, Chidom 2-6 0-0 5, Pullin 0-5 1-2 1, Elkaz 0-3 0-0 0, Watson 0-1 0-0 0. Totals 17-60 15-22 53.
Leonard 4-7 4-4 13, Worku 4-6 0-1 8, Welp 4-6 0-0 9, Rutherford 4-5 0-0 9, Edgar 3-9 3-5 9, Krause 1-3 0-0 2, Greene 4-6 2-4 11, Lee 1-2 0-0 2, Johnson 1-1 0-0 2, Artest 2-4 0-0 4, Keeler 0-0 0-0 0. Totals 28-49 9-14 69.
Halftime_UC Irvine 38-22. 3-Point Goals_UC Riverside 4-18 (Martin 2-7, Chidom 1-1, Pickett 1-3, Kabellis 0-1, McWilliam 0-1, Willborn 0-1, Elkaz 0-2, Pullin 0-2), UC Irvine 4-11 (Greene 1-1, Rutherford 1-1, Welp 1-1, Leonard 1-2, Artest 0-1, Krause 0-1, Lee 0-1, Edgar 0-3). Fouled Out_Willborn, Chidom. Rebounds_UC Riverside 29 (McWilliam 8), UC Irvine 30 (Lee 6). Assists_UC Riverside 4 (McRae 2), UC Irvine 13 (Worku 5). Total Fouls_UC Riverside 18, UC Irvine 20. A_2,106 (4,984).