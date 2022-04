Toronto 6, Boston 1

DP_Toronto 0, Boston 1. LOB_Toronto 9, Boston 11. 2B_Devers (4), Martinez (5), Bogaerts (4). HR_Tapia (1). SB_Gurriel Jr. (1), Tapia (1). SF_Springer (1), Espinal (1).

IP H R ER BB SO

Toronto Berríos W,1-0 6 8 1 1 1 6 Mayza 2-3 2 0 0 0 0 Richards 1 1-3 0 0 0 0 2 Merryweather 1 0 0 0 0 1

Boston Pivetta L,0-3 4 7 5 5 4 4 Valdez 2 1 0 0 0 1 Barnes 1 1 1 1 0 1 Danish 2 0 0 0 1 5

HBP_Berríos (Story), Valdez (Springer). WP_Pivetta, Barnes.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, James Hoye; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_3:07. A_33,354 (37,755).