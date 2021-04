Toronto 5, N.Y. Yankees 4

E_Biggio (2). DP_New York 1, Toronto 2. LOB_New York 3, Toronto 9. 2B_Torres (2). HR_Judge 2 (4), Kirk (1), Bichette 2 (4). SB_Bichette (2).

IP H R ER BB SO

New York Kluber 4 6 3 3 2 4 Loaisiga 2 3 1 1 0 0 O'Day 1 1 0 0 0 1 Wilson 1 1 0 0 0 1 Green L,0-2 0 1 1 1 0 0

Toronto Zeuch 4 4 4 4 2 2 Thornton 2 1 0 0 1 0 Castro 2 0 0 0 0 1 Dolis W,1-0 1 0 0 0 0 1

Green pitched to 1 batter in the 9th.

HBP_Kluber (Palacios), Loaisiga (Kirk). WP_Loaisiga.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Jerry Layne; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Erich Bacchus.

T_2:54. A_1,613 (8,500).