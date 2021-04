Thursday's Blue Wave roundup

GIRLS LACROSSE

New Canaan 7, Darien 5

Darien 2 3 - 5

New Canaan 3 4 - 7

Scoring: Darien: Ryan Hapgood 2g; Molly McGuckin 1g; Colette Quinn 1g; Kate Avitable 1g; New Canaan: Dillyn Patten 2g; Kaleigh Harden 2g; Hollis Mulry 1g, 1a; Quinn McKiernan 1g, 1a; Cailtin Tully 2a; Devon Russell 1g; Goalies: D - Shea Dolce 10 saves; NC - Claire Mahoney 10 saves.

SOFTBALL

Darien 12, Norwalk 8

Winning Pitcher: Malin Medieros (5-1) - Relieved in the 5th inning by Blake Wilks; Losing Pitcher: Lizzy Scott; Darien highlights: Blake Wilks 3 hits, triple, double and single; Kalle Halvorsen, Maddie Conte Ella Wadleigh, Livie Punishill each had two hits; Punishill’s hits were two doubles

BOYS TENNIS

Staples 4, Darien 3

Dave Stewart / Hearst Connecticut Media

Singles: Tighe Brunetti (S) def. Chris Calderwood 6-4, 6-1; Brandon Felcher (S) def. Ethan Zhang 6-1, 2-6, 6-2;Robbie Daus (S) def. Sam Donnelly 6-7 (4), 6-4, 6-2;Kyle Patrick (D) def. Matthew Chiang 6-0, 6-0;Doubles: Luke Brodsky/Bradley Sheppard (S) def. Alex Decastro/Teddy Callery 6-1, 6-4; Anders Hansen/Will Donnelly (D) def. Lucas Haymes/Lucas Lieberman 6-4, 6-0; Ryan Benoit/Aidan White (D) def. Josh Suggs/Jake Motyl 7-6 (12), 6-0.

GIRLS TENNIS

Darien 4, Staples 3

Singles: Emily Wiley (D) def. Allie Francis 3-6, 6-1, 6-3; Sarah Donnelly (D) def. Jordana Latzman 6-1, 6-2; Kareena Burns (S) def. Emmeline Wang 6-4, 6-2; Ava deCastro (D) def. Audrey Kercher 6-4, 6-2; Doubles: Elle Tesoriero/Natalie Carozza (S) def. Caroline Homes/Katie Wiley 3-6, 6-3, 6-3; Carrine Geijerstam/Dylan Dasbach (S) def. Daniela Castellanos/Grace Althoff 6-3, 7-5; Cameron Cavanna/Juliette Johnson (D) def. Emma Coleman/Maya Faber 6-0, 6-2.

BOYS GOLF

Darien 177, Warde 179

(at Woodway CC, par 35): Darien: Thomas Ostberg 43 (co-medalist), Peter McLean 43 (co-medalist), Brett Richards 46, Preston Yao 47; Warde: Brady Lewis 39, Jackson Kohm 45. John Casella 47, Andrew Conklin 48.

GIRLS GOLF

Staples 200, Darien 214

(at LongShore GC, par 38): Staples: Leni Lemcke 46 (medalist), Keeva Boyle 50, Kathleen Coffey 50, Reilly McGeehan 54; Darien: Ellie Moore 51, Aubrey Moore 52, Kristin Kennedy 53, Kendall O’Hoppe 58.