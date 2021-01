Justin Thomas cumplirá con un curso individual en procura de “ser una mejor persona” tras proferir un insulto homofóbico cuando erró un putt durante un torneo en Hawai este mes.

La línea de ropa Ralph Lauren rescindió el patrocinio con el golfista estadounidense a raíz del incidente, el cual el número tres del ránking mundial describió como “humillante” y que no refleja su personalidad.

Thomas ha estado en contacto con sus otros patrocinadores — Titleist, FootJoy y el banco Citi se encuentran entre los que aparecen en su web oficial — y confía que sigan con él al procurar educarse y restaurar su reputación.

“No es una palabra que suelo usar”, dijo Thomas el miércoles, refiriéndose a la palabra malsonante y apenas audible que emitió cuando intentó un putt de cinco pies en el cuarto hoyo del Torneo de Campeones. “Pero se me escapó y es algo que quiere entender — el por qué se me escapó”.

“Será parte de este proceso y del curso, hacer todo lo que se necesita para demostrarle no sólo a mí y a todos mis patrocinadores y a toda la gente que no me conoce que esa no es la persona que soy".

Ralph Lauren, quien patrocinó a Thomas desde que incursionó como profesional, se expresó "descorazonado" por el uso de la palabra y explicó que tomó la decisión de romper el contrato con el jugador dada la responsabilidad que debe guardar con sus accionistas.

En declaraciones previo al Campeonato de Abu Dabi, donde competirá esta semana, Thomas dijo que se sintió mal pero que respeta la decisión de Ralph Lauren.

“Charlé con ellos, así como con todos mis patrocinadores, y aunque me disculpé, siento que es un oportunidad que tengo para madurar y siento que es algo podríamos haber hecho juntos como parte de ese proceso", dijo. “Ellos consideran que necesitan voltear la página y eso es exactamente lo que yo voy a hacer”.

“No estoy decepcionado", añadió Thomas. “Lo que pasa es que yo les he puesto en una terrible situación. Nada más que me siento mal. Había tenido un buen vínculo con ellos y como he dicho teníamos la oportunidad de hacerlo juntos"

A una pregunta sobre el curso, Thomas dijo que será algo “personal”.