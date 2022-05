Texas 7, L.A. Angels 4

E_Walsh (3), Rendon (5). DP_Los Angeles 0, Texas 1. LOB_Los Angeles 6, Texas 6. 2B_Ohtani (8), Marsh (4), García (5). HR_Heim (4). SB_White (8), Huff (1). SF_Calhoun (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Syndergaard L,3-2 2-3 4 6 4 2 1 Barria 4 1-3 3 0 0 1 4 Mayers 2 1 1 1 0 3 Barraclough 1 0 0 0 0 1

Texas Gray W,1-1 5 2-3 8 4 4 1 8 Burke H,2 1 1-3 1 0 0 0 1 King H,4 1 0 0 0 0 0 Barlow S,7-7 1 0 0 0 1 1

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Jeff Nelson; Second, CB Bucknor; Third, Charlie Ramos.

T_2:51. A_15,110 (40,300).