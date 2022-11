Tampa Bay 2 1 2 1 — 6 Buffalo 2 1 2 0 — 5

First Period_1, Tampa Bay, Point 9 (Kucherov, Hagel), 7:54 (pp). 2, Tampa Bay, Perry 3 (Stamkos), 16:48. 3, Buffalo, Thompson 14, 17:54. 4, Buffalo, Quinn 4 (Power, Peterka), 18:53. Penalties_Koepke, TB (Tripping), 4:50; Buffalo bench, served by Peterka (Too Many Men on the Ice), 6:26.