TEXAS A&M 69, LSU 56

|FG
|FT
|Reb
|LSU
|Min
|M-A
|M-A
|O-T
|A
|PF
|PTS
|Fountain
|21
|1-3
|0-0
|1-3
|1
|5
|2
|K.Williams
|37
|2-6
|6-6
|2-8
|2
|2
|10
|Hannibal
|24
|2-9
|5-9
|1-5
|4
|3
|9
|Hayes
|25
|4-11
|1-1
|0-2
|0
|1
|10
|Miller
|34
|5-10
|1-2
|0-1
|1
|1
|16
|Hill
|30
|2-4
|0-0
|1-1
|2
|1
|6
|Reed
|10
|0-2
|0-0
|1-2
|0
|1
|0
|Ju.Williams
|10
|1-3
|0-0
|0-0
|1
|1
|3
|K.Coleman
|8
|0-1
|0-0
|1-3
|0
|1
|0
|Phillips
|1
|0-0
|0-0
|0-0
|0
|0
|0
|Totals
|200
|17-49
|13-18
|7-25
|11
|16
|56
Percentages: FG .347, FT .722.