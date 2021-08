EEUU vence a Australia gana el oro en voleibol de playa

TOKIO (AP) — Las estadounidenses April Ross y Alix Klineman ganaron el viernes la medalla de oro en el voleibol de playa al derrotar a la dupla australiana. Suiza se cuelga el bronce.

La dupla estadounidense se impuso a las australianas Mariafe Artacho del Solar y Taliqua Clancy por parciales de 21-15, 21-16. Ross se colgó su tercera presea en igual número de participaciones olímpicas, sumándola a la plata que obtuvo en Londres y al bronce en Brasil. Para Klineman fue su debut en una justa olímpica.

Para Australia fue su primera medalla en la disciplina desde que Natalie Cook y Kerri Pottharst se llevaron el oro en Sydney 2000.

Horas antes, las suizas Joana Heidrich y Anouk Verge-Depre consiguieron un cómodo triunfo en sets corridos sobre la pareja de Letonia para ganar el viernes la medalla de bronce en el voleibol de playa.

Se trata de la primera medalla en la historia de Suiza en el voleibol de playa.

Las suizas derrotaron a Tina Graudina y Anastasija Kravcenoka 21-19 en el primer set. Iniciaron el segundo parcial con ventaja de 5-1 antes de despegarse para una victoria de 21-15.

Graudina se convirtió en la primera jugadora en llegar a Juegos Olímpicos procedente de un programa de voleibol de playa de la NCAA, que inició en 2012. Jugó en la Universidad del Sur de California, donde ganó el premio a Jugadora del Año en 2019 y guio a las Trojans al campeonato nacional en 2021.