St. Louis 11, Boston 2

E_Dalbec (3). DP_St. Louis 1, Boston 1. LOB_St. Louis 9, Boston 7. 2B_Carlson (12), Bader (6), Knizner (4). HR_Arenado (13), Gorman (4), O'Neill (4).

IP H R ER BB SO

St. Louis Hudson W,5-3 5 4 2 2 5 3 Thompson H,1 3 0 0 0 0 4 McFarland 1 1 0 0 0 0

Boston Crawford L,1-2 4 6 4 4 0 3 Brasier 1 0 0 0 1 1 Robles 1-3 2 4 4 2 1 Sawamura 2-3 3 2 1 1 1 Davis 3 3 1 1 2 4

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Jordan Baker; Second, Paul Emmel; Third, Shane Livensparger.

T_3:28. A_36,141 (37,755).