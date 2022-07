Sinner somete a Alcaraz en duelo del futuro en Wimbledon

Kirsty Wigglesworth/AP

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Jannik Sinner se impuso ante Carlos Alcaraz en un duelo entre dos de las grandes promesas del tenis y alcanzó por primera vez los cuartos de final de Wimbledon, aunque necesitó de seis bolas de partido para cantar victoria el domingo.

El italiano de 20 años no pudo capitalizar dos match points en el desempate del tercer set, pero se repuso para ganar 6-1, 6-4, 6-7 (8), 6-3 en la Cancha Central ante Alcaraz, un español de 19 años. En cuanto a edad combinada, fue el duelo de sencillos de mayor precocidad en la ronda de octavos o más allá en Wimbledon desde que Boris Becker, con 17 años, derrotó a Henri Leconte en los cuartos in the quarterfinals in 1985.