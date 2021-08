Seattle 3, Texas 1

DP_Seattle 1, Texas 0. LOB_Seattle 5, Texas 5. 2B_Crawford (26). HR_Torrens (14), Ibáñez (5). SB_Culberson (7). SF_France (5), Haniger (7).

IP H R ER BB SO

Seattle T.Anderson W,1-0 6 3 1 1 0 4 Steckenrider H,4 1 1 0 0 0 2 Castillo H,5 1 1 0 0 0 1 Sewald S,5-7 1 1 0 0 0 1

Texas Hearn L,2-4 5 5 2 2 0 2 Santana 2 0 0 0 1 3 Sborz 2-3 0 0 0 1 1 B.Martin 1 1-3 1 1 1 0 0

HBP_Hearn (Raleigh), Castillo (Hernandez).

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Ryan Blakney; Second, D.J. Reyburn; Third, Edwin Moscoso.

T_2:56. A_15,140 (40,300).