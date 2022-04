San Diego 8, Cincinnati 5

E_Nola (3). DP_San Diego 0, Cincinnati 2. LOB_San Diego 5, Cincinnati 11. 2B_Machado (6), K.Farmer 4 (7). 3B_Grisham (1). HR_Profar (5), Hosmer (2), Pham (3), Drury (3). SF_Campusano (1), Moran (2).

IP H R ER BB SO

San Diego Gore W,2-0 5 5 1 1 2 10 Stammen 1 1 1 1 0 2 Wilson 1 2 1 1 0 0 Hill 1 0 0 0 0 1 Lamet 2-3 2 2 2 2 1 Rogers S,6-7 1-3 0 0 0 0 0

Cincinnati Gutierrez L,0-4 4 5 6 6 6 2 Cessa 1 1 0 0 0 0 Diehl 2 0 0 0 0 2 Diaz 1 1 1 1 0 1 Moreta 1 1 1 1 0 0

Gutierrez pitched to 2 batters in the 5th.

HBP_Stammen (Fraley), Moreta (Abrams). WP_Gore.

Umpires_Home, Chad Whitson; First, Edwin Moscoso; Second, Jerry Layne; Third, Hunter Wendelstedt.

T_3:28. A_9,192 (42,319).