San Diego 4, Chicago Cubs 1

E_Kim (3). DP_San Diego 1, Chicago 2. LOB_San Diego 6, Chicago 5. 2B_Profar (14), Hosmer (12). HR_Gomes (3). SB_Villar (5).

IP H R ER BB SO

San Diego Darvish W,6-3 8 5 1 1 0 7 Rogers S,19-22 1 0 0 0 0 2

Chicago Steele 7 6 1 1 0 3 Wick L,1-2 1-3 3 3 3 1 0 Effross 2-3 1 0 0 0 0 Hughes 1 0 0 0 0 2

HBP_Darvish (Contreras). WP_Hughes.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Stu Scheuwater; Second, Brian Knight; Third, Erich Bacchus.

T_2:45. A_31,629 (41,649).