San Diego 2, Colorado 1

E_Díaz (4). DP_Colorado 0, San Diego 3. LOB_Colorado 9, San Diego 2. 2B_Cron (12), Rodgers (11). HR_Grisham (4).

IP H R ER BB SO

Colorado Feltner 6 2 1 1 1 6 Gilbreath 1 1 0 0 0 2 Colomé 1 0 0 0 0 1 Bard 1 0 0 0 0 1 Estévez L,1-4 2-3 0 1 0 0 1

San Diego Martinez 5 2-3 5 1 1 3 9 Crismatt 1 1-3 2 0 0 0 0 García 1 1 0 0 0 0 Rogers 1 0 0 0 0 1 Wilson W,4-1 1 0 0 0 0 1

WP_Estévez, Martinez.

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Alex MacKay; Second, Vic Carapazza; Third, Dan Merzel.

T_3:03. A_31,415 (40,209).