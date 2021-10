S. Illinois 31, North Dakota 28

SIU_Lenoir 15 pass from Baker (Gualdoni kick), 10:16

SIU_Spencer 3 run (Gualdoni kick), 05:42

UND_Krzanowski 0 fumble return (Stevens kick), 02:12

Second Quarter

SIU_Daniel 14 pass from Baker (Gualdoni kick), 13:56

UND_Zavalney 8 pass from Schuster (Stevens kick), 00:47

UND_Boltmann 2 pass from Schuster (Stevens kick), 00:02

Third Quarter

SIU_Hartrup 58 pass from Baker (Gualdoni kick), 03:33

Fourth Quarter

UND_Smith 3 run (Stevens kick), 07:30

SIU_FG Gualdoni 46, 05:21

UND SIU First downs 26 16 Rushes-yards 33-189 41-186 Passing 285 177 Comp-Att-Int 33-52-0 13-16-1 Return Yards 93 47 Punts-Avg. 6-43.2 6-35.8 Fumbles-Lost 2-0 1-1 Penalty-Yards 3-18 1-4 Time of Possession 36:39 23:21

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING_North Dakota, Is. Smith 17-111, Lu. Skokna 7-42, Qu. Vaughn 7-34, To. Schuster 1-2, Au. Clemetson 1-0. S. Illinois, Do. Spencer 11-63, Ju. Strong 9-52, Ro. Elliott 5-40, Ja. Williams Jr. 6-38, Iz. Hartrup 1-11, Ni. Baker 9-(minus 18).

PASSING_North Dakota, To. Schuster 31-48-0-267, Qu. Vaughn 2-4-0-18. S. Illinois, Ni. Baker 13-16-1-177.

RECEIVING_North Dakota, Ja. Richter 6-82, Bo. Belquist 8-55, Is. Smith 4-35, Ja. Wright 4-30, Au. Clemetson 3-27, Br. Boltmann 2-22, Ad. Zavalney 3-21, Ma. Preston 1-16, Lu. Skokna 2-(minus 3). S. Illinois, Iz. Hartrup 4-91, La. Lenoir 4-51, Ty. Daniel 1-14, Je. Rollins 3-13, Ju. Strong 1-8.