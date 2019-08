Rangers 9, Mariners 7

Seattle Texas ab r h bi ab r h bi M.Smith rf 5 0 1 1 Choo rf 5 1 1 1 J.Crwfr ss 4 0 1 2 Da.Sntn 1b 5 2 3 0 Do.Sntn dh 5 1 1 0 Andrus ss 5 1 1 0 Narvaez c 4 0 1 0 Pence dh 5 1 3 1 T.Bckhm lf 1 0 1 1 W.Clhun lf 4 2 1 3 Court lf 3 0 0 0 Odor 2b 3 1 2 1 T.Mrphy ph 1 0 0 0 Frsythe 3b 5 1 2 2 Vglbach 1b 4 1 0 0 DShelds cf 4 0 1 0 Au.Nola 2b 4 3 3 1 Mathis c 4 0 2 0 K.Sager 3b 3 1 1 0 Broxton cf 4 1 2 2 Totals 38 7 11 7 Totals 40 9 16 8

Seattle 110 300 020—7 Texas 210 030 30x—9

E_Choo (4), Odor (8), Court (1). DP_Texas 1. LOB_Seattle 8, Texas 10. 2B_Do.Santana (20), Pence (16), Odor 2 (20), Mathis (5). HR_Au.Nola (4), Broxton (5), Choo (18), W.Calhoun (7). SB_J.Crawford (5), Do.Santana (7), Pence (4).

IP H R ER BB SO Seattle LeBlanc L,6-4 4 1-3 10 6 6 1 2 Gearrin 2-3 2 0 0 0 2 Magill 1 1-3 3 3 2 1 3 E.Swanson 1 2-3 1 0 0 1 2 Texas Minor W,9-6 5 7 5 5 3 5 Guerrieri H,2 2-3 0 0 0 0 0 St. John H,2 1-3 0 0 0 0 1 Montero H,1 2 3 2 2 0 2 Chavez S,1-2 1 1 0 0 0 2

HBP_by Minor (K.Seager). WP_Magill.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Marty Foster; Second, Ryan Blakney; Third, Mark Carlson.

T_3:26. A_22,539 (49,115).