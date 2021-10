CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras una espera de 19 meses de espera, la afición de Pumas tuvo un feliz regreso al estadio Olímpico de la capital.

Gracias al gol del delantero ecuatoriano Washington Corozo en los descuentos, los universitarios quebraron una racha de cinco partidos sin ganar al vencer el domingo 1-0 a Ciudad Juárez para mantener sus esperanzas de acceder al repechaje para la liguilla del torneo Apertura mexicano.

Corozo, en su primer campeonato con Pumas, anotó el único gol del encuentro con un remate desde fuera del área en el cuarto minuto de la prolongación. El tanto del atacante ecuatoriano fue apenas el séptimo en el torneo para Pumas, el equipo con la peor ofensiva en la primera división de México.

Fue la primera victoria de los universitarios desde la sexta fecha cuando superaron a Puebla.

“Es una alegría enorme, desde que estoy con el equipo no me había tocado jugar con público y gracias a Dios les pudimos dar una victoria después de tanta ansiedad que había por volver al estadio”, dijo el entrenador argentino, Andrés Lillini. “Hay que agradecer el apoyo a un equipo que no viene bien, en lo personal feliz por lo que me tocó vivir al estar parado en esa cancha con gente fue increíble”.

Aunque el público de la capital pudo volver al estadio Azteca desde hace varias semanas, el Olímpico no recibía espectadores desde el 6 de marzo del año pasado.

Con el triunfo, los universitarios alcanzaron los 11 puntos. Se mantienen penúltimos de la clasificación, pero están a cuatro unidades del 12do puesto tienen un partido pendiente ante Santos.

Sólo los cuatro primeros equipos avanzan directo a la liguilla por el título y los siguientes ocho de la tabla se enfrentan en una reclasificación para definir los cuartos de final.

“Debemos ser casi perfectos, pero nos metimos en esta situación y la tenemos que sacar adelante, el objetivo es meternos a la liguilla”, agregó Lillini. "Es un equipo que tiene que ir al frente y meterse en la liguilla porque somos un equipo grande”.

Con el revés, los Bravos se mantienen con 15 puntos y 13ros en la tabla, a un puesto de la repesca luego que fueron colistas al inicio del torneo.

“Es un equipo en formación, el torneo no ha sido fácil para nosotros principalmente por el inicio de torneo que tuvimos”, dijo el brasileño Ricardo Ferretti.

El VAR le anuló dos goles a Pumas por posición adelantado.

En primera instancia, a los 41, en un autogol del paraguayo Víctor Velázquez y luego a los 60 tras un cabezazo del argentino Juan Dinenno.

Ciudad Juárez rozó el triunfo a los 90 con un remate del brasileño Pedro Raúl, desviado con apuros por el arquero Alfredo Talavera.

Una jugada más tarde, Corozo dominó el balón por el costado derecho y sacó un remate desde el borde del área que entró por la base del poste izquierdo.