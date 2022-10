CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras su eliminación en el repechaje, que le impidió seguir peleando por el título del torneo Apertura, Chivas anunció el martes la salida del director deportivo Ricardo Peláez, quien estaba por cumplir tres años en el cargo.

Chivas perdió en penales con Puebla para quedarse fuera. El título de liga se les ha negado desde el Clausura 2017.

El Guadalajara sólo ha podido acceder a dos liguillas en ese periodo, y su mejor resultado fueron las semifinales en el Apertura 2020.

“Tiene que haber un cambio de rumbo. Mover tres o cuatro jugadores y el entrenador no basta”, dijo Peláez en rueda de prensa. “Hubo muchas fallas mías, de todas las partes, pero mías. Yo llegue y prometí muchas cosas, pero no me arrepiento”.

En un comunicado, Chivas le dio las gracias al dirigente y no anunció cuándo dará a conocer al reemplazo.

Peláez arribó al cargo en diciembre del 2019 en medio de promesas de dejar atrás la mala racha y poner a Chivas de vuelta en los primeros puestos.

“El éxito siempre está en construcción. Vine a solucionar un tema y no lo pude conseguir, fue gran aprendizaje aunque no me pagaron para eso”, dijo Peláez. “Es el equipo donde más he aprendido, quizá porque no logré el éxito”.

A lo largo de tres años, el dirigente contrató a cuatro entrenadores: Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich, Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena, quien estuvo al frente en el Apertura.

Peláez fue muy criticado por despedir a Vucetich, quien llevó al equipo a semifinales y fue destituido a medio torneo, cuando el equipo rondaba la novena posición para reemplazarlo por Leaño, prácticamente sin experiencia.

Antes de su llegada al Guadalajara, Peláez fue parte de una reestructuración en América y de los últimos puestos colaboró para conseguir dos títulos de liga. Después emigró a Cruz Azul donde logró un títulos de Súper Copa antes de arribar al Guadalajara, de donde se marcha con las manos vacías.