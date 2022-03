MADRID (AP) — Con posibles ausencias de peso, Carlo Ancelotti y Mauricio Pochettino tendrían que modificar sus formaciones para el decisivo duelo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain por los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles.

Kylian Mbappé es duda en el PSG por un golpe en el pie izquierdo, mientras que el Madrid echaría de menos a Toni Kroos debido a un problema muscular.

El Madrid, que sucumbió 1-0 en el choque de ida tras el gol de Mbappé en los descuentos, ya acusaba la baja obligada de Casemiro por una suspensión. Y Federico Valverde podría llegar mermado físicamente tras padecer una gripe.

La zona de volantes se plantea como el gran dilema para Ancelotti, dado que la presencia del brasileño Casemiro es fundamental por sus tareas de contención en el conjunto español. La ausencia de Kroos les afectaría más en las prestaciones ofensivas que defensivas, pues el jugador alemán aporta mucho en las transiciones de ataque. Kroos pudo entrenar en los últimos días, pero su titularidad se definirá poco antes del partido.

“El jugador que no está al 100% no está para este tipo de partidos", dijo Ancelotti el martes. "Si pienso que Kroos está al 100%, juega. Si pienso que Kroos está al 95%, no juega”.

El juvenil francés Eduardo Camavinga asoma como el socio de Luka Modric en el mediocampo y posiblemente el uruguayo Valverde, quien no pudo jugar contra la Real Sociedad el pasado fin de semana. Camavinga brilló en ese partido, autor de un brillante primer gol en la victoria 4-1 que consolidó el liderato del Madrid. Pero el chico de 19 años jugó junto a Casemiro y eso no se repetirá ante el PSG.

“La ausencia de Casemiro es una pena porque sabemos lo que significa para nuestro juego, pero tenemos otros jugadores que lo pueden hacer bien como Valverde o Camavinga”, reconoció Modric. “Espero que Kroos esté y yo tengo que hacer lo de siempre y dar aún más para cubrir el aspecto de juego de Casemiro, que no está. Todos vamos a tener que hacer más, sobre todo en fase defensiva”.

Los problemas del bloque de volantes del Madrid podrían facilitarle la tarea a Lionel Messi, quien tendrá otra oportunidad de ofrecer una actuación descollante para el PSG y responder a las expectativas que generó tras llegar procedente del Barcelona. El astro argentino tendría que asumir mayor protagonismo en caso que Mbappé no pueda jugar tras salir lesionado de un entrenamiento el lunes.

Las primeras pruebas médicas descartaron una lesión grave, pero el PSG dijo que el delantero será examinado al acercarse al partido.

Autor de 14 goles y 17 asistencias en todas las competiciones este curso, Mbappé es el foco de la atención en Madrid. Su contrato con el PSG está por expirar y se conjetura que podría acabar como jugador merengue.

Mbappé purgó una fecha de suspensión el fin de semana, cuando el PSG sucumbió 1-0 ante Niza en la liga francesa.

Pochettino recurrió al argentino Ángel Di María, ex del Madrid, para acompañar a Neymar en el ataque. Di María sería de la partido en caso que Mbappé no pueda actuar.

“Nosotros vamos a preparar el partido pensando que Mbappé pueda jugar”, dijo Ancelotti. “El plan que tenemos es un plan no sólo para Mbappé, también para Neymar, Messi y todos los buenos jugadores del PSG".

Pochettino no podrá contar con Sergio Ramos, el ex capitán del Madrid y el volante Ander Herrera por lesiones. Y el lateral derecho Achraf Hakimi, otra ex Madrid, está en duda por problemas físicos. Ramos viajará a la capital española pese a que no podrá jugar.

Ancelotti tampoco dispondrá del lateral izquierdo Ferland Mendy por una suspensión, lo que abre las puertas para la presencia del veterano Marcelo.

El Madrid eliminó al PSG en la misma instancia en 2018 rumbo a la conquista de un tercer título seguido.

Los merengues son el club más laureado del torneo, con 13 Copas de Europa en sus vitrinas. En cambio, el PSG ansía coronarse por primera vez.

Se anticipa una concurrencia de 60.000 espectadores — la mayor desde el inicio de la pandemia de coronavirus en el estadio Santiago Bernabéu, que aún no está al máximo de capacidad por obras de renovación.