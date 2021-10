PGA Tour Statistics

Through Oct. 18

1, Sam Burns, 647. 2, Sungjae Im, 594. 3, Max Homa, 503. 4, Rory McIlroy, 500. 5, Matthew Wolff, 343. 6, Maverick McNealy, 315. 7, Collin Morikawa, 300. 8, Talor Gooch, 284. 9, Marc Leishman, 283. 10, Nick Watney, 274.

Scoring Average

1, Matthew Wolff, 69.144. 2, Rory McIlroy, 69.318. 3, Sam Burns, 69.452. 4, Sungjae Im, 69.535. 5, Talor Gooch, 69.547. 6, Collin Morikawa, 69.568. 7, Rory Sabbatini, 69.614. 8, Hayden Buckley, 69.771. 9, Marc Leishman, 69.797. 10, C.T. Pan, 69.806.

Driving Distance

1, Cameron Champ, 339.5. 2, Matthew Wolff, 336.0. 3, Joseph Bramlett, 335.4. 4, Harry Hall, 335.0. 5, Cameron Young, 329.7. 6, Taylor Pendrith, 327.5. 7, Beau Hossler, 326.5. 8, Kyle Westmoreland, 326.3. 9, Wyndham Clark, 325.4. 10, Kevin Tway, 325.2.

Driving Accuracy Percentage

1, Graeme McDowell, 78.57%. 2 (tie), Branden Grace and Russell Henley, 76.79%. 4, Abraham Ancer, 76.19%. 5 (tie), Alex Noren, Brian Stuard and Cohen Trolio, 75.00%. 8, Louis Oosthuizen, 74.11%. 9, 3 tied with 73.81%.

Greens in Regulation Percentage

1, Russell Henley, 84.03%. 2, Mito Pereira, 82.87%. 3, Rickie Fowler, 82.41%. 4, Will Zalatoris, 81.67%. 5 (tie), Hayden Buckley, Collin Morikawa, Ryan Palmer, Cameron Smith and Gary Woodland, 80.56%. 10, Nick Hardy, 79.86%.

Total Driving

1, Rickie Fowler, 40. 2, Erik van Rooyen, 57. 3, Viktor Hovland, 59. 4, Rory McIlroy, 64. 5 (tie), Martin Laird, Justin Thomas and Jhonattan Vegas, 68. 8, Jason Kokrak, 82. 9, Ryan Palmer, 86. 10, Tyrrell Hatton, 87.

SG-Putting

1, Beau Hossler, 2.345. 2, Matthias Schwab, 1.511. 3, Rory McIlroy, 1.504. 4, Nate Lashley, 1.402. 5, Harry Hall, 1.329. 6, Brendon Todd, 1.319. 7, Adam Long, 1.303. 8, Mackenzie Hughes, 1.246. 9, Grant Hirschman, 1.226. 10, Marc Leishman, 1.181.

Birdie Average

1, Justin Thomas, 7.25. 2 (tie), Collin Morikawa and Cameron Smith, 6.50. 4 (tie), Sam Burns and Marc Leishman, 6.25. 6 (tie), Rickie Fowler, Rory McIlroy and Xander Schauffele, 6.00. 9, Scottie Scheffler, 5.83. 10, 2 tied with 5.75.

Eagles (Holes per)

1, Hanbyeol Kim, 18.0. 2 (tie), Dustin Johnson and Rory McIlroy, 24.0. 4, 11 tied with 36.0.

Sand Save Percentage

1 (tie), Jonathan Byrd, Bo Hoag, Keith Mitchell, Xander Schauffele, Matthias Schwab, Cohen Trolio and Kris Ventura, 100.00%. 8, Sungjae Im, 90.91%. 9, Stephan Jaeger, 90.00%. 10, Aaron Rai, 87.50%.

All-Around Ranking

1, Rory McIlroy, 235. 2, Collin Morikawa, 273. 3, Justin Thomas, 279. 4, Sungjae Im, 291. 5, Aaron Wise, 314. 6, Tyrrell Hatton, 324. 7, Adam Scott, 342. 8, Talor Gooch, 359. 9, Sam Burns, 363. 10, Corey Conners, 368.