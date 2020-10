Otros 2 positivos en los Titans, ninguno en la NFL

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Otro jugador y otro integrante del personal de los Titans de Tennessee dieron positivo por el coronavirus, mientras que en el resto de la NFL no hubo ningún nuevo caso positivo el domingo, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

El brote en las filas de los Titans llegó a 20 casos, con 18 positivos desde el martes.

La liga dio a conocer los resultados después de que pospusieron el juego de los Patriots en Kansas City para el lunes en la noche. El quarterback titular de Nueva Inglaterra Cam Newton y Kordan Ta’amu, mariscal de campo del equipo de prácticas de los Chiefs, fueron añadidos el sábado a la lista de bajas por COVID-19.

La persona habló con AP bajo la condición de anonimato el domingo debido a que tanto la NFL como los Titans no habían anunciado los últimos resultados.

Las pruebas negativas del domingo incluyen a un jugador de los Saints de Nueva Orleáns que dio positivo el sábado, dijo una persona con conocimiento de la situación.

ARCHIVO.- En foto del 29 de septiembre del 2020 el Estadio Nissan, hogar de los Titans de Tennessee en Nashville, Tennessee. El domingo 4 de octubre del 2020 otro jugador y un integrante del staff de los Titans dan positivo y llegan 20 personas infectadas de COVID-19. (AP Foto/Mark Humphrey)

Los Saints anunciaron a través de redes sociales que aún tenían programado iniciar su partido el domingo al medio día hora local.

Tras los últimos resultados, Minnesota (0-3) y que perdió ante Tennessee la semana pasada, enfrentará a Houston (0-3) el domingo.

El lunes, la liga llevará a cabo una conferencia telefónica con los 32 equipos para reforzar la necesidad de seguir los protocolos, incluyendo los cambios que realizaron esta semana tras el brote en los Titans, proporcionando actualizaciones de pruebas, así como el rastreo de contactos y cumplir las medidas de higiene.

La noche del lunes, los Patriots jugarán en Kansas City desde las 7.05 de la noche, tiempo del este. El choque entre los Falcons de Atlanta y los Packers de Green Bay comenzará ahora a las 8.50 de la noche.

El domingo fue el sexto día consecutivo que un integrante de la organización de los Titans tuvo un resultado positivo. Los Titans esperaban volver a sus instalaciones el lunes o martes, pero deberán tener días consecutivos sin un sólo positivo antes de que eso ocurra.

El miércoles es la fecha más próxima que podrían volver a sus instalaciones, el día en el que Tennessee comenzará sus entrenamientos para enfrentar a los Bills de Búfalo el 11 de octubre.

El brote en Tennessee aparentemente comenzó el 24 de septiembre cuando el cornerback Greg Mabin, del equipo de prácticas, fue puesto en la lista de reservas por COVID-19. El resultado del coach de linieros Shane Bowen salió positivo el 26 de septiembre y no viajó con el equipo a Minnesota.

Después de que la NFL optó por posponer el juego del domingo de los Titans frente a Pittsburgh, la liga lo reprogramó para la semana 7, el 25 de octubre cuando Tennessee tenía una semana de descanso. La liga también cambió el descanso de Baltimore a la Semana 7, por lo que los Ravens podrán enfrentar a Pittsburgh el 1 de noviembre.