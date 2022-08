BARCELONA (AP) — Osasuna derrotó el viernes 2-1 a Sevilla al arranque de la temporada en España, en un primer encuentro que se decidió con un penalti del tipo que los árbitros habían dicho dejarían de sancionar en La Liga.

Aimar Oroz cobró y anotó el gol del triunfo a los 74 minutos después de que el árbitro marcó una falta del mediocampista argentino Alejandro “Papu” Gómez dentro del área.

Otro argentino, Chimy Ávila, consiguió la primera diana de la temporada 2022-23 a los nueve minutos con un certero remate de cabeza que venció al portero marroquí Yassine Bounou.

Rafa Mir empató para Sevilla con un desvío dentro del área chica dos minutos después, a centro de Gómez.

Ambos clubes estrellaron balones en el travesaño antes de que Oroz inclinara el resultado a favor de los de casa en Pamplona.

El entrenador de Sevilla, Julen Lopetegui, puso en duda el penalti, marcado a raíz de que Jon Moncayola cayó tras un forcejeo con Gómez pasada la línea del área grande.

Loptegui dijo que, en una reunión reciente, los árbtitros habían dicho que no sancionarían como penal contactos ligeros en el área.

“Justo cuando nos habían dicho que no se iban a sancionar esas acciones, nos pitan un penalti que no comprendo", recalcó. "Nos habían dicho que no se iban a pitar los penaltitos. Que los penaltis deben ser un acto de justicia contundente. Y no adivino a entender qué ha pitado. Y creo que no ha sido justo”.

Sevilla terminó en cuarto lugar la campaña pasada y se clasificó a la Liga de Campeones.

Sin embargo, la escuadra de Lopotegui perdió fuerza con la salida del brasileño Diego Carlos y el francés Jules Koundé, que formaban una de las mejores parejas de defensores centrales en la liga.

El holandés Karim Rekik y el serbio Nemanja Gudelj, que fueron principalmente sustitutos la temporada anterior, vieron acción en sus posiciones.

Se recuperaron tras un inicio errático cuando Osasuna buscó abrir el marcador, lo que sucedió cuando Ávila ganó la espalda a Gudelj para conectar un centro hacia el segundo poste.

El nuevo delantero brasileño Alex Telles fue titular con Sevilla. El ex jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, la contratación estelar de Sevilla, no vio acción mientras continúa entrenando para ponerse a tono físicamente.

Sin embargo, Lopotegui ha dicho que confía en que el director deportivo Ramón Monchi Rodríguez, especialista en descubrir talentos a buen precio, refuerce al club antes de la conclusión del mercado de verano a fines de mes.