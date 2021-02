El receptor Omar Narváez, de los Cerveceros de Milwaukee, se rehúsa a culpar de sus problemas de bateo del año pasado a las inusuales circunstancias de una temporada acortada por la pandemia.

“Todo se salió de control”, admitió el venezolano el domingo, en el centro de prácticas de primavera del equipo en Phoenix. “Para mi, creo que no hay excusas. Fue una temporada corta. Todos hablan de eso. Siento que siendo un profesional no puedo tener excusas. No me fue bien”.