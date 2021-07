Oakland 4, Seattle 1

LOB_Oakland 14, Seattle 7. 2B_Canha (14), Moreland (9), S.Murphy (17). HR_T.Murphy (8). SB_Andrus (9), Canha (8). SF_Olson (6). S_Andrus (2).

IP H R ER BB SO

Oakland Manaea W,7-6 7 3 1 1 3 13 Romo H,7 1 0 0 0 0 1 Trivino S,16-18 1 1 0 0 0 1

Seattle Flexen L,9-4 5 1-3 6 2 2 2 1 Chargois 2-3 0 0 0 1 1 Steckenrider 1 1 0 0 1 1 Montero 1 3 2 2 1 0 Misiewicz 1 1 0 0 1 1

HBP_Chargois (Andrus), Manaea (Moore). WP_Montero.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Nestor Ceja; Third, Mike Muchlinski.

T_3:23. A_18,553 (47,929).