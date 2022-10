New Jersey 5, Boston 3

First Period_1, New Jersey, Holtz 1 (J.Hughes, Marino), 18:10.

Second Period_2, Boston, Pastrnak 1 (Krejci), 7:59 (pp). 3, New Jersey, Mercer 1 (Zetterlund, Hamilton), 11:44.

Third Period_4, New Jersey, J.Hughes 1 (Marino, Holtz), 1:30. 5, New Jersey, Sharangovich 1, 2:59. 6, Boston, Lauko 1 (Foligno, Forbort), 14:15. 7, Boston, Bergeron 1 (Lindholm, Krejci), 17:14. 8, New Jersey, Tatar 1, 19:42 (en).

Shots on Goal_New Jersey 15-7-5_27. Boston 7-13-10_30.

Power-play opportunities_New Jersey 0 of 2; Boston 1 of 2.

Goalies_New Jersey, Vanecek 1-0-0 (14 shots-12 saves), New Jersey, Blackwood 0-0-0 (16-15). Boston, Ullmark 0-1-0 (26-22).

A_17,850 (17,565). T_2:29.

Referees_Brandon Blandina, Chris Rooney. Linesmen_Jonathan Deschamps, Matt MacPherson.