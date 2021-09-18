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Sports

National League Individual Pitching

Pitcher, Club W L IP H BB SO ERA
Burnes, Mil 10 4 152.0 110 29 210 2.25
Buehler, LAD 14 4 192.0 136 49 194 2.39
Woodruff, Mil 9 9 169.1 121 42 198 2.55
Gausman, SF 14 6 175.0 132 49 208 2.78
Wheeler, Phi 14 9 200.1 161 43 231 2.83
Stroman, NYM 9 12 169.0 149 40 151 2.88
Wainwright, StL 16 7 190.1 150 46 167 2.88
Musgrove, SD 11 9 165.2 124 48 184 2.99
Urías, LAD 18 3 168.1 138 35 180 2.99
Miley, Cin 12 6 160.0 157 49 123 3.09
Alcantara, Mia 9 13 188.2 151 48 185 3.10
DeSclafani, SF 12 6 152.2 126 41 140 3.24
Morton, Atl 13 5 165.0 123 51 192 3.49
Mahle, Cin 12 5 165.1 141 57 192 3.59
Castillo, Cin 8 15 176.1 169 69 181 4.08
Márquez, Col 12 10 171.0 153 58 168 4.16
Walker, NYM 7 10 149.2 125 50 140 4.27
Darvish, SD 8 10 150.0 127 36 177 4.32
Kelly, Ari 7 10 147.0 153 35 119 4.41
Nola, Phi 7 8 163.0 148 35 202 4.58
Hendricks, ChC 14 6 170.1 190 43 123 4.81
Corbin, Was 8 14 155.0 172 50 122 5.98
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