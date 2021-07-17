National League Individual Pitching

|Pitcher, Club
|W
|L
|IP
|H
|BB
|SO
|ERA
|deGrom, NYM
|7
|2
|92.0
|40
|11
|146
|1.08
|Gausman, SF
|9
|3
|114.2
|64
|30
|133
|1.73
|Woodruff, Mil
|7
|4
|113.1
|68
|25
|129
|2.06
|Wheeler, Phi
|6
|5
|119.2
|90
|26
|145
|2.26
|Rogers, Mia
|7
|6
|101.1
|74
|34
|122
|2.31
|Buehler, LAD
|9
|1
|114.1
|79
|26
|114
|2.36
|Peralta, Mil
|7
|3
|98.0
|44
|44
|135
|2.39
|Walker, NYM
|7
|3
|90.0
|63
|30
|89
|2.50
|Bauer, LAD
|8
|5
|107.2
|71
|37
|137
|2.59
|Scherzer, Was
|7
|4
|98.0
|64
|22
|134
|2.66
|DeSclafani, SF
|10
|3
|107.1
|78
|29
|99
|2.68
|Stroman, NYM
|6
|8
|103.1
|93
|25
|86
|2.79
|Miley, Cin
|7
|4
|96.1
|86
|26
|76
|2.80
|Musgrove, SD
|5
|7
|98.1
|68
|25
|116
|2.93
|López, Mia
|5
|5
|101.0
|85
|25
|111
|3.03
|Darvish, SD
|7
|3
|105.0
|81
|24
|125
|3.09
|Alcantara, Mia
|5
|9
|119.2
|101
|37
|105
|3.23
|Márquez, Col
|8
|6
|112.1
|86
|42
|114
|3.36
|Kershaw, LAD
|9
|7
|106.1
|85
|19
|127
|3.39
|I.Anderson, Atl
|5
|5
|96.0
|81
|39
|98
|3.56
|Hendricks, ChC
|12
|4
|111.0
|117
|23
|84
|3.65
|Morton, Atl
|8
|3
|105.0
|82
|36
|122
|3.69
|Wainwright, StL
|7
|6
|111.2
|96
|32
|106
|3.71
|Urías, LAD
|12
|3
|112.0
|98
|24
|122
|3.78
|Mahle, Cin
|7
|3
|100.2
|84
|38
|126
|3.93
|Eflin, Phi
|4
|7
|105.2
|116
|16
|99
|4.17
|T.Anderson, Pit
|5
|8
|97.1
|92
|24
|80
|4.35
|Davies, ChC
|5
|6
|92.2
|86
|48
|59
|4.37
|Kelly, Ari
|5
|7
|109.0
|110
|27
|93
|4.46
|Nola, Phi
|6
|5
|101.1
|100
|23
|126
|4.53
|Senzatela, Col
|2
|8
|94.1
|111
|21
|65
|4.58
|Castillo, Cin
|3
|10
|102.2
|100
|45
|96
|4.65
|Corbin, Was
|6
|7
|93.1
|100
|31
|73
|5.40