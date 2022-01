Incluso antes de realizar su primer saque en esta edición del Abierto de Australia, Rafael Nadal sabía que la puerta está abierta frente a él para romper el récord de más títulos individuales en los torneos del Grand Slam.

Hasta ahora, el español no ha permitido que esa puerta se cierre.

El viernes, se mide con Matteo Berrettini en una de las semifinales del Abierto de Australia. De conseguir el triunfo en ese partido y en el siguiente, conquistará su 21er título en majors.

Actualmente, está empatado en 20 con Roger Federer, quien se recupera de una cirugía en la rodilla derecha, y de Novak Djokovic, quien fue deportado de Australia en la víspera del torneo tras protagonizar una telenovela de 11 días por la revocación de su visa al no haberse vacunado contra el COVID-19.

En la otra semifinal, Daniil Medvedev enfrenta a Stefanos Tsitsipas. Será una reedición de su semifinal de 2021 en Melbourne Park.

El ruso Medvedev ganó aquel partido y cayó ante Djokovic en la final.

Después del esforzado triunfo de Nadal, en cinco sets sobre Denis Shapovalov el martes, el mallorquín pareció sacudirse algo de la presión que soporta para conquistar ese 21er major.

“No creo que mi felicidad, mi felicidad futura, vaya a depender de si gano un Grand Slam más que los otros o si los otros ganan más que yo”, dijo. “Para mí, el hecho de que estemos empatados en 20 lo único que me dice es que compartimos una parte asombrosa de la historia de nuestro deporte. Para mí, es un verdadero honor el ser parte de esto”.

Nadal tuvo palabas elogiosas sobre Berrettini. Consideró que, al igual que Tsitsipas y Shapovalov, figura en un grupo que podría reemplazar a los Tres Grandes que han dominado el tenis durante casi 20 años.

“Matteo es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo Nadal. “Necesito jugar al cien por cien, a mi nivel más alto, si quiero tener una oportunidad de pelear, de competir y de estar en la final”.

Ambos rivales se han enfrentado sólo una vez —Nadal doblegó al italiano en sets corridos durante las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Pero Berrettini ha madurado desde entonces.

Perdió la final de Wimbledon el año pasado ante Djokovic en cuatro sets. Nadal le lleva una década de edad a Berrettini —35 años contra 25.

Medvedev, campeón vigente del U.S. Open, tendrá que sobreponerse a la fatiga tras librar un duelo de 4 horas y 42 minutos, que requirió de cinco sets para dirimirse y que incluyó una remontada. En cinco sets, el ruso se impuso al canadiense Felix Auger-Aliassime el miércoles.

Djokovic estaba en la mente de Medvedev durante ese partido. Auger-Aliassime ganó los primeros dos sets y tuvo match point en el cuarto.

Al ser entrevistado en la cancha, Medvedev dijo que en el momento de mayor vicisitud se preguntó: “¿Qué haría Novak?".

“Tengo que aprovechar lo que pueda del mejor”, dijo Medvedev. “También Rafa y Roger han hecho esto muchas veces, pero yo he jugado en más ocasiones con Novak. En algunos partidos que le he visto ganar en los torneos del Grand Slam, él ha estado dos sets abajo y en cero... Durante todos esos partidos en los que yo he estado abajo, me he dicho: ‘Tienes que ser como Novak, demuestra que eres mejor’".

Medvedev, de 25 años, tiene una ventaja de 6-2 en los duelos directos con Tsitsipas, aunque el griego lo venció en sets seguidos en el último duelo, durante los cuartos de final del Abierto de Francia de 2021.

Tsitsipas avanzó ahora a las semifinales con mayor facilidad. Aplastó a Jannick Sinner en sets corridos durante un encuentro vespertino de cuartos de final.

Con dos victorias más, Medvedev se convertirá en el primer hombre en la era abierta que ha conquistado su segundo cetro de Grand Slam en su siguiente torneo después de ganar el primero.

“En realidad, no conocía esa estadística... Es todo un reto”, dijo Medvedev en su conferencia de prensa después de solventar su duelo de curtos. “Será histórico”.