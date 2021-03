NORFOLK ST. 87, NC CENTRAL 58

Percentages: FG .317, FT .600.

3-Point Goals: 5-21, .238 (Palmer 2-8, Melvin 1-1, Caldwell 1-3, Keyser 1-6, Fennell 0-1, Graves 0-1, Maxwell 0-1).

Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Bowles, Caldwell, Maxwell, Palmer, Whatley).

Turnovers: 12 (Keyser 4, Melvin 3, Perkins 2, Caldwell, Fennell, Whatley).

Steals: 3 (Melvin, Palmer, Perkins).

Technical Fouls: Bowles, 8:16 second; Bowles, 4:30 second.

FG FT Reb NORFOLK ST. Min M-A M-A O-T A PF PTS Matthews 9 2-4 1-1 0-0 0 3 5 Bryant 32 10-16 3-4 0-3 3 1 30 Carter 34 4-10 1-3 1-10 9 1 10 Chavis 34 1-4 0-0 0-3 2 3 3 Hicks 26 2-6 7-8 1-5 2 1 13 Ford 21 1-2 2-2 4-8 0 3 4 Hawkins 17 3-8 1-2 0-2 0 5 9 Lawrence 12 1-3 0-0 0-0 1 4 3 Chambers 6 2-2 2-2 2-3 0 2 6 Anderson 3 0-1 3-3 0-1 0 0 3 Jenkins 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 Kalogerias 2 0-0 1-2 1-1 0 0 1 Bottoms 1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 Sidibe 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 Totals 200 26-58 21-27 9-36 17 24 87

Percentages: FG .448, FT .778.

3-Point Goals: 14-29, .483 (Bryant 7-10, Hawkins 2-4, Hicks 2-5, Lawrence 1-2, Carter 1-3, Chavis 1-3, Anderson 0-1, Sidibe 0-1).

Team Rebounds: 10. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Ford 2, Anderson, Bryant, Carter).

Turnovers: 10 (Bryant 2, Ford 2, Hawkins 2, Carter, Chambers, Chavis, Matthews).

Steals: 6 (Bryant 2, Chavis 2, Chambers, Hicks).

Technical Fouls: Chambers, 7:23 first; Hawkins, 5:56 first; Chavis, 5:26 first; Carter, 8:16 second.

NC Central 33 25 — 58 Norfolk St. 44 43 — 87

.